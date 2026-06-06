Zaporizhzhia Nuclear Power Plant: Russia Accuses Ukraine of Drone Attack During Ceasefire

The Russian-installed management of Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant has accused Ukraine of deliberately violating a ceasefire by launching a drone attack that injured at least three people. The incident occurred just hours after a temporary ceasefire was declared to allow repairs to the power line that supplies electricity to the plant.

La direzione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, installata dai russi, ha dichiarato sabato di aver ripristinato la linea elettrica Ferrosplavnaya-1, che fornisce elettricità all'impianto.

'Tutti i sistemi e le attrezzature della ZNPP funzionano normalmente', ha dichiarato la direzione tramite il suo canale Telegram. Un cessate il fuoco temporaneo a livello locale, mediato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'ONU, è stato dichiarato venerdì per consentire le riparazioni della linea elettrica. Poche ore dopo la segnalazione dell'incidente, l'Agenzia nucleare di stato russa ha dichiarato di non aver più bisogno di un'autorizzazione.

La società statale russa per l'energia nucleare Rosatom ha accusato l'Ucraina di aver deliberatamente violato il cessate il fuoco con un attacco di droni che ha provocato almeno tre feriti. L'impianto di Zaporizhzhia, il più grande d'Europa con sei reattori, è stato sequestrato dalle truppe russe nelle prime settimane dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Da allora, ciascuna delle due parti ha accusato l'altra di aver intrapreso azioni militari per compromettere la sicurezza nucleare.

L'impianto non genera elettricità, ma ha bisogno di energia esterna per garantire che il combustibile nucleare del sito non si surriscaldi. L'ultimo cessate il fuoco è stato il sesto negoziato dalla fine dello scorso anno per effettuare le riparazioni alle linee elettriche





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