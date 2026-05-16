Zazzaroni conferma l’addio di Allegri alla Milan: ‘Anche con la Champions’

Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, ha confermato l’addio di Allegri alla Milan. Preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions, che non ha partecipato a differenza dei sopracitati Furlani e Ibrahimovic. È una lista molto ristretta che non contempla Guardiola, che al City ha ancora un anno a 28 milioni.

Zazzaroni , direttore del ‘Corriere dello Sport’ e grande amico dell’allenatore livornese, conferma l’addio di Allegri alla Milan . Preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions , che non ha partecipato a differenza dei sopracitati Furlani e Ibrahimovic.

È una lista molto ristretta che non contempla Guardiola, che al City ha ancora un anno a 28 milioni. Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un’editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche, crea contenuti interattivi, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc





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