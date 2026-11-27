Carlo Conti guida la 69esima edizione dello Zecchino d'Oro in prima serata. Ecco i dettagli su giuria, date e supporto ad Operazione Pane.

La 69esima edizione di Zecchino d'Oro approda in prima serata con Carlo Conti come conduttore e direttore artistico. La trasmissione è in programma per il venerdì 4 dicembre, segnando un ritorno alle tradizioni televisive classiche dopo anni di adattamenti alla schedurazione serale.

Scelta della Prima Serata e Tempistiche

Carlo Conti ha chiarito che l'inizio della trasmissione avverrà leggermente più tardi rispetto alle edizioni precedenti. Questa decisione è stata presa con precisa attenzione al pubblico giovane. Il conduttore ha sottolineato che, trattandosi di una serata di venerdì, i bambini non saranno costretti ad alzarsi presto il giorno successivo per recarsi a scuola.

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Il ritardo nell'andata in onda è stato giustificato dall'esigenza di conferire maggiore importanza all'evento. L'obiettivo è quello di dare risalto alla manifestazione come appuntamento di punta della programmazione settimanale, garantendo al contempo il riposo serale dei piccoli spettatori.

Giuria e Artisti Ospiti

La novità principale riguarda la composizione della giuria, presieduta dal vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. La commissione è formata da Serena Rossi, Cristina D'Avena, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Matilde Gioli, Carolina Rey e Gabriele Cirilli. Questi artisti non solo valuteranno i brani ma contribuiranno anche a far spettacolo durante la trasmissione.

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Carlo Conti ha voluto ironizzare sugli spot promozionali che riprendono lo slogan "Tutti cantano lo Zecchino", molto simile a quelli storici del Festival di Sanremo. L'attore e conduttore ha spiegato che l'effetto è voluto per sottolineare l'importanza dello Zecchino nella memoria storica televisiva degli italiani e per fare autoironia.

I Brani in Gara e le Origini

La trasmissione presenterà quattordici brani in gara, proposti da ventitre piccoli cantanti. I ragazzi provengono da dodici regioni diverse d'Italia, a dimostrazione della vastità del territorio coinvolto. Una delle partecipanti proviene addirittura da New York, ampliando lo spettro geografico dell'evento.

Il direttore artistico ha rivelato che tra i brani ci saranno canzoni scritte da artisti di rilievo come Cristiano Malgioglio e Enrico Nigiotti. Non mancheranno contributi inaspettati, come una composition di Alberto Pellai, psicoterapeuta specializzato nell'educazione in età evolutiva, che porterà una prospettiva diversa al concorso canoro.

Operazione Pane e Supporto Solidale

Oltre all'intrattenimento, l'edizione 2026 punta forte sull'impegno sociale attraverso Operazione Pane. I telespettatori sono invitati a contribuire con il numero solidale 45588 per supportare la raccolta fondi dell'Antoniano. Le risorse raccolte saranno destinate alle mense francescane.

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L'iniziativa mira a garantire pasti caldi alle persone in condizione di bisogno, ma anche a fornire parole di conforto e sorrisi. Carlo Conti ha ricordato con preoccupazione come il numero di persone che si presentano davanti alle mense sociali gestite dai francescani sia in costante aumento, rendendo cruciale il sostegno del pubblico.