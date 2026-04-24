Zeekr: L'Armonia tra Tecnologia Asiatica e Design Europeo

Zeekr, il nuovo marchio automobilistico di Geely, sbarca in Italia con una filosofia innovativa che unisce l'avanguardia tecnologica asiatica all'eleganza del design europeo, offrendo veicoli elettrici premium pensati come veri e propri spazi da vivere.

Zeekr rappresenta una fusione inedita e potente tra l'audacia tecnologica asiatica e la raffinata eleganza europea, un connubio che definisce il suo approccio alla mobilità moderna ed ecologica.

Il marchio, parte del gigante Geely, si posiziona come un 'premium moderno' focalizzato esclusivamente su veicoli elettrici (BEV), con l'ambizione di trasformare l'esperienza di guida in un ecosistema personale sofisticato e connesso. Nata nel 2021, Zeekr ha rapidamente guadagnato slancio, passando dalla presentazione del suo primo modello a una gamma diversificata e avvicinandosi alla produzione del suo milionesimo veicolo.

La sua crescita è stata ulteriormente accelerata dall'acquisizione del controllo completo da parte di Geely e dall'assunzione delle redini di Lynk & Co. Un elemento chiave della strategia di Zeekr è la sua forte presenza in Europa, con un centro di sviluppo a Göteborg, Svezia, che lavora in sinergia con i centri cinesi di Ningbo, Hangzhou e Shanghai. Questo team internazionale, guidato dal designer Stefan Sielaff, ex Volkswagen e Mercedes, pone il design al centro dell'innovazione, credendo che l'estetica debba essere l'essenza pulsante di ogni veicolo.

L'obiettivo non è solo creare auto ad alte prestazioni, ma spazi da vivere che umanizzino la transizione energetica. La filosofia di Zeekr si basa sulla convinzione che la tecnologia più avanzata debba essere tradotta in un linguaggio visivo capace di connettersi profondamente con l'utilizzatore. Ogni dettaglio è studiato per creare un'esperienza coinvolgente e personalizzata.

La partecipazione alla Design Week di Milano, con la mostra immersiva “The Art of Connection” e il lancio della nuova Zeekr 7GT, sottolinea l'importanza del mercato italiano per il marchio. Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia, ha sottolineato che Zeekr vuole offrire una visione della mobilità elettrica premium che unisca tecnologia, design e relazione con le persone.

Zeekr non si considera semplicemente un'azienda automobilistica, ma un hub di modernità dove arte, comfort e ingegneria convergono per creare un'esperienza di guida unica e innovativa. L'azienda mira a ridefinire il concetto di mobilità, trasformando il veicolo in un'estensione dello stile di vita dell'utente, un ambiente personalizzato e tecnologicamente avanzato





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