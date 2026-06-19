Zelenskiy accetta la proposta di pace di Lula, incontro al G7

Il presidente ucraino Zelenskiy ha accettato l'offerta del presidente brasiliano Lula di collaborare per un accordo di pace con la Russia, sperando di riattivare la diplomazia con il coinvolgimento dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha accolto positivamente la proposta del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva di collaborare attivamente per raggiungere un accordo di pace nella guerra contro la Russia, secondo quanto riportato venerdì da un consigliere presidenziale di Kiev.

L'incontro tra i due leader si è tenuto a margine del vertice del G7 nella località francese di Evian-les-Bains, dove Zelenskiy ha rinnovato l'appello agli alleati occidentali perché intensifichino le pressioni su Mosca per porre fine a un conflitto ormai giunto al quarto anno. Durante i colloqui, Lula ha avanzato diverse iniziative diplomatiche, tra cui il coinvolgimento dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il consigliere per le comunicazioni Dmytro Lytvyn ha dichiarato che i presidenti hanno concordato di sviluppare queste idee e di valutarne i risultati in un secondo momento. Tra i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, oltre a Stati Uniti, Francia e Regno Unito - già in stretto contatto con l'Ucraina - figurano Russia e Cina.

Un precedente tentativo di mediazione sostenuto dagli Stati Uniti all'inizio dell'anno è naufragato a causa della richiesta russa di nuove concessioni territoriali, respinta categoricamente da Kiev. Zelenskiy ha inoltre sollecitato l'ex presidente americano Donald Trump per riavviare gli sforzi di pace e organizzare un incontro diretto con Vladimir Putin, opzione per ora esclusa dal Cremlino.

Lula, da parte sua, ha ricordato che in passato Zelenskiy non aveva mostrato interesse per le sue proposte, ma che ora le ha accettate, confermando di aver già contattato tutti i leader dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e di volerlo fare nuovamente. La spinta diplomatica ucraina arriva dopo il rallentamento dei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti, complicati anche dalle tensioni regionali legate al conflitto in Iran





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