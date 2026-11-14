Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy critica SpaceX per le limitazioni di velocità sui terminali Starshield, denunciando implicazioni politiche e rischi per le difese aeree nazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha intensificato le critiche verso SpaceX durante il fine settimana, sottolineando come le limitazioni di velocità imposte ai terminali satellitari Starshield di grado militare abbiano implicazioni politiche pericolose. Questa decisione dell'azienda tecnologica statunitense sta indebolendo criticamente le capacità di difesa aerea dell'Ucraina nel contesto dell'ongoing conflitto con la Russia.

Limitazioni Tecniche A Donetsk

I terminali Starshield operativi nei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia sono stati limitati a una velocità massima di 161 km/h per gli ultimi cinque giorni. Questa restrizione ha ostacolato significativamente le operazioni militari, impedendo alle unità di difesa aerea di intercettare con efficacia i droni russi a reazione e lasciando le città ucraine più vulnerabili agli attacchi aerei.

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Il Ministero della Difesa ucraino ha già sollevato la questione con SpaceX a livello istituzionale, chiedendo spiegazioni ufficiali. Zelenskiy ha dichiarato ai giornalisti che tali restrizioni sono in vigore da cinque giorni, smentendo la narrazione dell'azienda secondo cui si tratterebbe di un semplice problema tecnico. Il presidente ucraino ha espresso scetticismo verso questa spiegazione, definendola insoddisfacente.

Dimostrazione Politica delle Restrizioni

Zelenskiy ha affermato che l'imposizione di limitazioni di velocità in quei territori specifici equivale a un riconoscimento parziale del fatto che le aree occupate non appartengono all'Ucraina. Ha quindi sottolineato il diritto del governo ucraino di sollevare questa questione e di richiedere il ripristino immediato della velocità di trasmissione dei dati, al fine di eliminare qualsiasi tipo di restrizione operativa sui terminali militari.

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Il presidente ha ordinato ai suoi massimi funzionari militari e ai responsabili del ministero degli Esteri di affrontare urgentemente la questione presso le autorità statunitensi e l'azienda privata, cercando chiarimenti formali e soluzioni concrete per ripristinare le capacità di combattimento aereo delle forze ucraine.

Denunce di SpaceX e Contesto Storico

SpaceX ha respinto fermamente le accuse avanzate da Kiev, negando categoricamente di aver introdotto nuove restrizioni o apportato modifiche alle proprie operazioni satellitari in risposta alle richieste ucraine. L'azienda sostiene che le sue infrastrutture continuano a funzionare secondo i parametri standard stabiliti per il servizio civile e militare, senza interferenze politiche intenzionali.

Questo evento rappresenta la seconda interruzione di questo tipo nelle ultime settimane, evidenziando una tendenza preoccupante per la stabilità delle comunicazioni di guerra. A metà ottobre, i funzionari ucraini avevano già segnalato che SpaceX limitava la velocità dei sistemi di comunicazione Starlink e Starshield a circa 160 km/h. Questa precedente misura era stata adottata in un contesto di forti tensioni diplomatiche con l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump riguardo agli attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio russe.

Il servizio era stato successivamente ripristinato il 24 ottobre, ma la ripresa delle limitazioni attuali indica che le dispute strategiche e tecniche tra l'Ucraina e il fornitore di satelliti rimangono aperte. Gli osservatori internazionali seguono con attenzione l'impatto di queste decisioni sulla capacità di Kiev di mantenere le proprie linee di fronte, comprese le posizioni nel Donetsk e nella regione di Zaporizhzhia, dove artiglieri del Battaglione speciale di polizia di fanteria dipendono da queste connessioni per la coordinazione tattica.