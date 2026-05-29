Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Zelenskiy avverte di nuovo attacco russo all'Ucraina

Politica News

Zelenskiy avverte di nuovo attacco russo all'Ucraina
UcrainaRussiaAttacco
📆5/29/2026 5:51 PM
📰Internazionale
36 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 74%

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che la Russia sta preparando un nuovo attacco su larga scala all'Ucraina, citando dati di intelligence. La Russia ha dichiarato di voler lanciare attacchi sistematici su obiettivi a Kiev e ha avvertito stranieri e diplomatici di andarsene, in risposta a un attacco di drone della settimana scorsa contro un dormitorio nella regione di Luhansk, sotto controllo russo, che ha ucciso 21 persone.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy è arrivato ad Ayia Napa, Cipro, per partecipare a un vertice informale dei leader europei il 23 aprile 2026. Il 29 maggio, Zelenskiy ha dichiarato che la Russia sta preparando un nuovo attacco su larga scala all' Ucraina , citando dati di intelligence.

Nel suo discorso video notturno, ha affermato che i servizi di intelligence stanno rispondendo prontamente e che l'aeronautica e gli altri difensori del cielo lavoreranno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Russia ha dichiarato di voler lanciare attacchi sistematici su obiettivi a Kiev e ha avvertito stranieri e diplomatici di andarsene, in risposta a un attacco di drone della settimana scorsa contro un dormitorio nella regione di Luhansk, sotto controllo russo, che ha ucciso 21 persone.

L'Ucraina ha negato di aver effettuato l'attacco. Zelenskiy ha chiesto ulteriori sanzioni contro la Russia e ha detto che l'attuazione degli accordi con i partner sulla difesa aerea non deve essere ritardata

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internazionale /  🏆 10. in İT

Ucraina Russia Attacco Zelenskiy Difesa Aerea

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zelenskiy incontra Kristersson per discutere la fornitura di jet Gripen EZelenskiy incontra Kristersson per discutere la fornitura di jet Gripen EIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il primo ministro svedese Ulf Kristersson si incontreranno per presentare novità relative all'aviazione, con particolare attenzione alla possibile fornitura di jet Gripen E all'Ucraina.
Read more »

Svezia-Ucraina: Zelenskiy in visita a Svezia per discutere caccia GripenSvezia-Ucraina: Zelenskiy in visita a Svezia per discutere caccia GripenIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy sarà in visita a Svezia giovedì per discutere la vendita di caccia Gripen all'Ucraina. La Svezia ha già fornito aiuti militari all'Ucraina e ha espresso la sua solidarietà con il paese.
Read more »

Ucraina-Russia, Italia favorevole all'adesione di Kiev all'Ue: news oggi 28 marzo 2026Ucraina-Russia, Italia favorevole all'adesione di Kiev all'Ue: news oggi 28 marzo 2026A Limassol la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue
Read more »

Ucraina, i nuovi droni killer cambiano la guerra: così Kiev sta piegando la RussiaUcraina, i nuovi droni killer cambiano la guerra: così Kiev sta piegando la RussiaI nuovi droni FP-1 e gli attacchi in profondità stanno cambiando la guerra tra Ucraina e Russia: ecco come Kiev sta rallentando Mosca e ribaltando gli equilibri al fronte.
Read more »



Render Time: 2026-05-29 20:51:43