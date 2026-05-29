Zelenskiy avverte di nuovo attacco russo all'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che la Russia sta preparando un nuovo attacco su larga scala all'Ucraina, citando dati di intelligence. La Russia ha dichiarato di voler lanciare attacchi sistematici su obiettivi a Kiev e ha avvertito stranieri e diplomatici di andarsene, in risposta a un attacco di drone della settimana scorsa contro un dormitorio nella regione di Luhansk, sotto controllo russo, che ha ucciso 21 persone.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy è arrivato ad Ayia Napa, Cipro, per partecipare a un vertice informale dei leader europei il 23 aprile 2026. Il 29 maggio, Zelenskiy ha dichiarato che la Russia sta preparando un nuovo attacco su larga scala all' Ucraina , citando dati di intelligence.

Nel suo discorso video notturno, ha affermato che i servizi di intelligence stanno rispondendo prontamente e che l'aeronautica e gli altri difensori del cielo lavoreranno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Russia ha dichiarato di voler lanciare attacchi sistematici su obiettivi a Kiev e ha avvertito stranieri e diplomatici di andarsene, in risposta a un attacco di drone della settimana scorsa contro un dormitorio nella regione di Luhansk, sotto controllo russo, che ha ucciso 21 persone.

L'Ucraina ha negato di aver effettuato l'attacco. Zelenskiy ha chiesto ulteriori sanzioni contro la Russia e ha detto che l'attuazione degli accordi con i partner sulla difesa aerea non deve essere ritardata





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