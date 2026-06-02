Zelenskiy avverte di un nuovo attacco russo massiccio e chiede rinforzi alla difesa aerea

Il capo di stato ucraino avverte che la Russia potrebbe lanciare un gigantesco attacco notturno con più di 70 missili e 650 droni, chiedendo a tutti i partner europei di intensificare la fornitura di missili e sistemi di difesa aerea.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha avvertito nella sua consueta conferenza stampa serale che le forze russe sono pronte a scatenare un nuovo attacco di grande portata contro l' Ucraina nella notte di martedì.

Secondo le informazioni ricavate dai servizi di intelligence ucraini, l'offensiva, prevista per la serata, potrebbe coinvolgere oltre settanta missili balistici e circa seicentoducento droni da combattimento, con l'obiettivo di colpire infrastrutture civili e militari in diverse regioni del Paese. Nel frattempo, nelle ore precedenti, le forze russe hanno già condotto una serie di raid aerei che hanno provocato la morte di ventidue persone e il ferimento di 130 cittadini, i cui nomi non sono stati ancora divulgati dalle autorità locali.

L'intensità delle ostilità ha spinto Zelenskiy a ribadire l'urgenza di un sostegno internazionale più consistente, soprattutto dal punto di vista delle capacità di difesa aerea, che attualmente risultano insufficienti per intercettare una quota significativa dei missili in arrivo





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