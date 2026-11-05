Zelenskiy chiede ai paesi iberoamericani energia e difesa a Madrid

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha chiesto al Vertice Ibero-americano forniture energetiche urgenti e cooperazione difensiva per contrastare gli attacchi russi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha lanciato un appello diretto ai leader riuniti a Madrid durante il 30° Vertice Ibero-americano, tenutosi giovedì 5 novembre 2026. La richiesta principale riguarda l'assistenza immediata per la ricostruzione e la manutenzione delle infrastrutture energetiche del paese, gravemente danneggiate dal conflitto in corso.

Richiesta urgente di trasformatori e generatori

Zelenskiy ha esposto alla comunità internazionale la necessità critica di ricevere forniture specifiche per evitare blackout nazionali. Ha elencato esplicitamente i beni necessari: trasformatori, cavi, generatori e altre apparecchiature elettriche essenziali per stabilizzare la rete.

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Secondo quanto dichiarato dal capo di stato ucraino, la Russia ha danneggiato ogni centrale elettrica del paese attraverso costanti attacchi missilistici e con droni. Questa situazione costringe gli operatori del settore energetico a effettuare riparazioni continue e incessanti per mantenere l'energia attiva.

Collaborazione economica con Brasile e Messico

L'Ucraina ha identificato partner specifici tra i paesi partecipanti al vertice per soddisfare le proprie esigenze tecniche. Zelenskiy ha dichiarato che il paese è interessato ad acquisire trasformatori da Brasile, Messico, Argentina e Colombia, dimostrando una strategia mirata verso le economie sudamericane.

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Oltre ai trasformatori, Kiev ha richiesto cavi elettrici provenienti dal Cile. Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche generali e i generatori, il presidente ha indicato la Spagna come fonte primaria di approvvigionamento tecnologico.

Ha inoltre esortato i governi presenti a facilitare i contatti diretti tra le istituzioni ucraine e le aziende private in grado di fornire rapidamente tali apparecchiature compatibili, accelerando così i tempi di intervento tecnico.

Accuse di crimini di guerra e pressione su Mosca

Oltre alle questioni infrastrutturali, Zelenskiy ha utilizzato la piattaforma diplomatica per denunciare violazioni dei diritti umani. Ha invitato i paesi a non rimanere in silenzio riguardo a ciò che ha definito crimini di guerra russi, citando come esempio recente un attacco contro una scuola.

In quella struttura, civili si erano radunati per ricevere aiuti umanitari quando sono stati colpiti. Il presidente ha affermato che migliaia di bambini ucraini sono stati portati in Russia e ha chiesto un aumento della pressione internazionale su Mosca per risolvere la crisi.

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Difesa aerea e ruolo strategico della Spagna

Il viaggio inaspettato di Zelenskiy in Spagna mira anche a discutere il potenziamento delle difese aeree di Kiev. Durante i colloqui, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito che l'Ucraina merita pieno sostegno perché esiste una chiara distinzione tra aggressore e vittima.

Sanchez ha sottolineato che la Russia viola il diritto internazionale mentre l'Ucraina difende la propria libertà e sovranità. Ha aggiunto che sostenere Kiev rappresenta un interesse fondamentale anche per l'intera Europa, consolidando l'alleanza politica.

Nuove esigenze di sicurezza e tecnologia

Zelenskiy ha evidenziato come la guerra abbia trasformato radicalmente le moderne esigenze di sicurezza nazionale. Ha messo in luce l'importanza cruciale dell'uso di droni, dei sistemi di guerra elettronica e delle avanzate difese aeree nella protezione del territorio.

Per questo motivo, ha invitato i paesi partecipanti al vertice a cooperare attivamente con l'Ucraina su iniziative nel campo delle tecnologie di difesa. L'obiettivo è integrare nuove capacità operative per contrastare efficacemente le minacce aeree e garantire la stabilità futura del paese.