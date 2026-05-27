Zelenskiy chiede aiuto agli Stati Uniti per proteggere l'Ucraina dai missili russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha chiesto aiuto agli Stati Uniti per proteggere l'Ucraina dai missili russi. In una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al Congresso, Zelenskiy ha detto che l'Ucraina è pronta ad acquistare i sistemi Patriot e i missili intercettori di cui ha bisogno per proteggere i suoi cieli.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha chiesto aiuto agli Stati Uniti per proteggere l' Ucraina dai missili russi. In una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al Congresso, Zelenskiy ha detto che l' Ucraina è pronta ad acquistare i sistemi Patriot e i missili intercettori di cui ha bisogno per proteggere i suoi cieli.

La Russia ha usato 30 missili balistici contro l'Ucraina nel suo ultimo attacco massiccio di domenica, e solo 11 di essi sono stati abbattuti. Zelenskiy ha anche detto che le truppe di Mosca hanno lanciato due missili balistici Oreshnik a raggio intermedio con capacità nucleare per quell'attacco. La guerra in Iran minaccia di rendere le risorse ancora più scarse e l'Ucraina ha bisogno di aiuto per proteggersi dai missili russi.

Zelenskiy ha anche espresso gratitudine per il sostegno degli Stati Uniti e ha detto che l'Ucraina è pronta a lavorare con gli Stati Uniti per proteggere i suoi cieli. La Russia continua a minacciare nuovi attacchi e l'Ucraina ha bisogno di aiuto per proteggersi. Zelenskiy ha chiesto aiuto agli Stati Uniti per proteggere l'Ucraina dai missili russi e ha detto che l'Ucraina è pronta ad acquistare i sistemi Patriot e i missili intercettori di cui ha bisogno.

La guerra in Iran minaccia di rendere le risorse ancora più scarse e l'Ucraina ha bisogno di aiuto per proteggersi dai missili russi. Zelenskiy ha anche espresso gratitudine per il sostegno degli Stati Uniti e ha detto che l'Ucraina è pronta a lavorare con gli Stati Uniti per proteggere i suoi cieli. La Russia continua a minacciare nuovi attacchi e l'Ucraina ha bisogno di aiuto per proteggersi.

L'Ucraina ha bisogno di aiuto per proteggersi dai missili russi e ha chiesto aiuto agli Stati Uniti per proteggere i suoi cieli. Zelenskiy ha detto che l'Ucraina è pronta ad acquistare i sistemi Patriot e i missili intercettori di cui ha bisogno per proteggere i suoi cieli. La guerra in Iran minaccia di rendere le risorse ancora più scarse e l'Ucraina ha bisogno di aiuto per proteggersi dai missili russi





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