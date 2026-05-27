Zelenskiy chiede aiuto urgente a Trump contro i missili balistici russi

Il presidente ucraino Zelenskiy esorta in una lettera l'amministrazione Trump e il Congresso USA ad accelerare le consegne di sistemi Patriot e intercettori, definendo i missili balistici russi l'ultimo vantaggio di Mosca e un ostacolo alla pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha rivolto un appello diretto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al Congresso americano, chiedendo un supporto urgente ed efficace per la difesa aerea dell' Ucraina di fronte alle continue minacce di attacchi russi.

In una lettera visionata da Reuters, Zelenskiy ha sottolineato che i missili balistici russi rappresentano ancora l'ultimo grande vantaggio convenzionale di Mosca sul campo di battaglia, ostacolando una vera spinta verso la diplomazia e la pace. Ha chiesto esplicitamente aiuti per proteggere i cieli ucraini, proponendo che l'Ucraina stessa sia pronta ad acquistare il numero necessario di sistemi di difesa Patriot e dei relativi missili intercettori.

L'Ucraina dipende quasi interamente dagli intercettori di fabbricazione americana per il sistema Patriot per abbattere i missili balistici nemici. Tuttavia, dopo quattro anni di guerra, la carenza di questi intercettori è cronica e la situazione rischia di aggravarsi a causa del conflitto in Iran, che minaccia di assorbire le risorse globali di difesa.

Sebbene l'Ucraina abbia continuato ad acquisire missili Patriot attraverso l'iniziativa NATO PURL, finanziata dagli alleati europei, Zelenskiy ha denunciato che il ritmo attuale delle consegne è ormai insufficiente rispetto alla realtà delle minacce. Ha descritto come particolarmente doloroso osservare le batterie Patriot senza munizioni disponibili. Nel suo discorso video serale, Zelenskiy ha spiegato la rarità di una lettera congiunta a presidente e Congresso, giustificandola con l'estrema urgenza della situazione.

Ha ribadito che una protezione più solida contro i missili balistici è il presupposto per rendere efficace la diplomazia, costringendo la Russia a negoziare seriamente. Ha quindi chiesto agli Stati Uniti di作为 partner fondamentale per correggere lo squilibrio militare attuale. I fatti confermano l'allarme: nell'ultimo massiccio attacco di domenica, la Russia ha lanciato 30 missili balistici, di cui solo 11 sono stati intercettati.

Inoltre, Zelenskiy ha riferito dell'uso di due missili balistici a raggio intermedio con capacità nucleare, del tipo Oreshnik, uno dei quali ha colpito la regione di Kyiv e l'altro, secondo i rapporti, è caduto in territorio occupato del Donbass. Nella lettera, il leader ucraino ha anche tracciato un bilancio dei successi nella difesa dall'aggressione su vasta scala, ormai al quinto anno, ringraziando per il sostegno americano, ma ha ammonito che finché Putin manterrà un vantaggio significativo nelle armi convenzionali, eviterà una vera diplomazia. I missili balistici, ha concluso, restano quell'ultimo vantaggio da neutralizzare





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