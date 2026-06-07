Zelenskiy conferma incontro con Abramovich e ribadisce: nessuna rinuncia al Donbas

Il presidente ucraino Zelenskiy ha dichiarato che il magnate russo Abramovich ha incontrato lui a Kiev offrendosi come messaggero per il Cremlino, ma ha ribadito che l'Ucraina non abbandonerà il Donbas. Zelenskiy ha parlato di possibile cessate il fuoco nelle attuali linee del fronte come via rapida per i colloqui, purché non significhi cedere territorio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato durante un'intervista con Sky News a Londra che il magnate russo Roman Abramovich si è incontrato con lui a Kiev .

Abramovich si è proposto come canale di comunicazione diretto con il Cremlino, offrendosi di trasmettere un messaggio da Zelenskiy al presidente russo Vladimir Putin, con la condizione che restasse riservato e non ci fossero dichiarazioni pubbliche. Questo incontro, secondo Zelenskiy, non era un segreto e mostrava l'interesse della parte russa a capire le posizioni ucraine. La risposta ucraina è stata ferma: non si abbandonerà il Donbas, né si concederà una vittoria alla Russia attraverso la cessione del territorio.

Zelenskiy ha chiarito che la questione non riguarda le concessioni ucraine, ma il fatto che la Russia sta combattendo sul suolo ucraino. Ha sottolineato che il Donbas, composto dalle regioni di Donetsk e Luhansk, è un punto non negoziabile, nonostante il controllo ucraino si limiti a circa un quinto di Donetsk e ci siano decine di migliaia di civili ucraini nella zona. Abramovich, ex proprietario del Chelsea, è sotto sanzioni internazionali per il ruolo della Russia nell'invasione del 2022.

In passato aveva partecipato a negoziati per fermare i combattimenti e per l'accordo sul grano dal Mar Nero, ma era scomparso dalle cronache diplomatiche. La posizione russa, espressa da Putin, richiede che Kiev abbandoni il Donbas per fermare le ostilità. Zelenskiy ha però indicato che potrebbe accettare un cessate il fuoco sulle attuali linee del fronte come via più rapida per avviare colloqui diplomatici, purché non sia interpretato come una rinuncia al territorio.

L'obiettivo, ha spiegato, non è solo congelare i combattimenti, ma trasformarli in un processo diplomatico duraturo che impedisca il ritorno della guerra. La rivelazione di Zelenskiy conferma il coinvolgimento di Abramovich in una fase di contatti riservati tra le parti, nonostante le sanzioni e l'isolamento diplomatico del miliardario. L'incontro a Kiev, avvenuto in un contesto di crescente tensione sul campo, evidenzia la complessità dei tentativi di mediazione.

Il leader ucraino ha usato l'occasione per ribadire con forza l'integrità territoriale, definendo il Donbas parte irrinunciabile dell'Ucraina. Questo principio contrasta con le richieste russe di abbandono della regione come precondizione per la pace. La dichiarazione di Zelenskiy sul possibile cessate il fuoco senza ritirata rappresenta una flessibilità tattica: fermare le ostilità sulle posizioni attuali per creare spazio negoziale, senza tuttavia accettare modifiche territoriali de facto.

Tale approccio mira a prevenire una congelamento del conflitto che favorirebbe la Russia, trasformando invece la pausa militare in una fase di negoziati veri. Il contesto internazionale vede Abramovich come una figura controversa, Sanzionato dall'UE, dal Regno Unito e da altri paesi per il suo stretto legame con il Cremlino, è stato in passato un canale informale tra Mosca e Kiev.

Il suo ruolo nei negoziati per il grano del 2022 aveva dimostrato la sua utilità per entrambe le parti, ma la sua influenza attuale è incerta. Putin, dal canto suo, insiste su condizioni che l'Ucraina considera inaccettabili, rendendo实 difficili progressi sostanziali. La posizione di Zelenskiy, espressa a Londra durante un viaggio che mira a rafforzare il sostegno occidentale cerca di bilanciare la fermezza sui principi con una pragmatica apertura a soluzioni che possano fermare il sangue versato.

La discussione sul Donbas rimane il nodo centrale: per l'Ucraina è una questione di sovranità e di sorte di decine di migliaia di cittadini sotto controllo militare, per la Russia è il pretesto per legittimare l'invasione. La comunità internazionale monitora ogni sviluppi di questi contatti riservati nella speranza di una svolta, ma al momento le distanze tra le parti appaiono ancora incolmabili





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