Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha definito strano il legame tra Donald Trump e Vladimir Putin, paragonandolo alla relazione di Hitler. Ecco i dettagli.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha lanciato una dura critica verso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo bizzarra la definizione di Vladimir Putin come amico personale. L'annuncio è avvenuto durante un'intervista concessa alla BBC, dove il leader di Kiev ha esplicitamente dichiarato la propria incredulità verso questa dichiarazione politica.

Il Paragone Storico con Adolf Hitler

Volodymyr Zelenskiy ha affermato che è compito esclusivo di Donald Trump decidere cosa dire o pubblicare, ma ha giudicato come strano definire un leader straniero un amico in tali circostanze. L'ex presidente americano aveva effettivamente espresso questa opinione a novembre dello scorso anno, in occasione di un vertice internazionale. Per questo motivo, la reazione di Kiev è stata immediata e severa nei confronti di tali affermazioni.

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Il confronto è stato ulteriormente esacerbato da un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social da Donald Trump. In questa occasione, l'ex leader statunitense ha condiviso una fotografia scattata durante il vertice, mostrando la stretta di mano tra lui e Vladimir Putin. La didascalia della foto, intitolata "Il mio amico", ha fornito il contesto immediato per le successive dichiarazioni critiche di Zelenskiy.

Zelenskiy Smonta la Teoria dell'Amicizia

Volodymyr Zelenskiy ha chiarito che paragonare tale affermazione a una dichiarazione di amicizia durante un conflitto globale è assurdo. Il presidente ucraino ha dichiarato che è come se qualcuno dicesse che Adolf Hitler era un buon amico durante la Seconda guerra mondiale. Questa analogia storica serve a sottolineare la gravità percepita del legame tra Washington e Mosca.

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Zelenskiy ha respinto categoricamente l'idea che Vladimir Putin possa essere considerato un alleato o un amico in qualsiasi contesto. La dichiarazione ha evidenziato la profonda divisione tra le posizioni di Kiev e quelle attuali degli Stati Uniti. Per l'Ucraina, tale definizione non solo è errata, ma rappresenta un insulto alle vittime dei conflitti globali passati e presenti.

La Tensione Storica tra Trump e Zelenskiy

Il rapporto tra Donald Trump e Volodymyr Zelenskiy è da tempo caratterizzato da forte tensione pubblica e privata. Un momento di rottura particolarmente memorabile si è verificato nel febbraio 2025. In quell'occasione, il presidente degli Stati Uniti ha rimproverato pubblicamente il leader ucraino nello Studio Ovale.

Questa dinamica ha lasciato una cicatrice profonda nelle relazioni bilaterali. Le dichiarazioni recenti hanno riaperto ferite non ancora guarite tra i due leader. La comunità internazionale ha osservato con attenzione questa escalation retorica, che rischia di complicare ulteriori diplomatiche. La storia recente conferma che i loro approcci alla politica estera sono spesso diametralmente opposti.

Impatto sui Conflitti Energetici e Strategici

Le divergenze tra i due leader continuano a influenzare la gestione del conflitto in corso. Donald Trump ha attribuito ai raid ucraini contro le raffinerie russe la responsabilità degli alti costi energetici globali. Questa affermazione è stata fatta mentre minacciava di interrompere il supporto dei servizi segreti a Kiev.

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Da parte sua, Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che la posizione di Donald Trump sta incoraggiando la Russia a continuare gli attacchi. Questa dinamica crea un circolo vizioso di minacce e contro-minacce che indebolisce la posizione strategica di Kiev. Le tensioni attuali rappresentano un ostacolo significativo per qualsiasi possibile risoluzione pacifica del conflitto. La comunità internazionale continua a monitorare con grande preoccupazione questa situazione critica.