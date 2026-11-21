Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy commenta le dichiarazioni di Donald Trump sulle spese europee per la guerra, esprimendo scetticismo sulle intenzioni di Putin e sul futuro dei negoziati di pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha chiarito la propria posizione riguardo alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i governi europei potrebbero deviare i fondi attuali verso le loro economie nazionali in caso di accordo di pace con la Russia. Queste affermazioni sono emerse durante un intervento pubblico dello leader ucraino, avvenuto sabato, in cui ha cercato di delineare le differenze sostanziali tra la percezione americana della situazione bellica e la realtà dei fatti sul campo a Kiev.

Intervento di Trump nella Coalizione dei volenterosi

Donald Trump ha partecipato via videoconferenza alla riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino giovedì, subito dopo il suo incontro trilaterale tenutosi a Shenzhen durante il vertice APEC con i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping. Il presidente americano ha sottolineato come l'Europa stia sostenendo un'onere finanziario elevato per il conflitto, suggerendo che una risoluzione diplomatica permetterebbe di riutilizzare queste risorse per il benessere interno dei paesi europei.

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Volodymyr Zelenskiy ha ricevuto tali parole con una certa distaccata neutralità, dichiarando ai giornalisti che il messaggio non è apparso come una minaccia diretta, ma piuttosto come un'osservazione sulle priorità economiche. Lo stesso giorno, l'leader ucraino si è trovato a Kyiv per colloqui con il segretario britannico alla Difesa Wes Streeting, rafforzando il legame diplomatico con Londra nonostante le tensioni regionali.

Scetticismo sulle intenzioni di Vladimir Putin

Nonostante le rassicurazioni di Trump sul desiderio di Vladimir Putin di porre fine alla guerra tramite mezzi diplomatici, Volodymyr Zelenskiy ha espresso un netto scetticismo verso le vere intenzioni del leader russo. Ha riferito di aver comunicato chiaramente questa perplessità al team americano, sottolineando come la posizione di Mosca sia rimasta intransigente riguardo alla cessione della regione del Donbas da parte di Kiev.

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Il presidente ucraino ha ricordato che numerosi soldati hanno perso la vita difendendo quei territori dall'invasione su larga scala iniziata nel 2019, rendendo inaccettabile qualsiasi concessione territoriale che ignori questo sacrificio. Vladimir Putin, dal canto suo, ha accusato Kiev e l'Europa di non essere disposti a compromessi reali, una narrazione che contrasta frontalmente con le rivendicazioni sovrane di Volodymyr Zelenskiy.

Negoziati di pace e future iniziative diplomatiche

La ripresa dei colloqui di pace dopo una pausa di nove mesi, con i recenti incontri ad Abu Dhabi, è stata accolta positivamente da Volodymyr Zelenskiy, che ha apprezzato l'inclusione dell'Europa come partner a pieno titolo. Tuttavia, ha evidenziato la necessità urgente che gli inviati americani definiscano un'agenda precisa e le tempistiche per la prossima tornata di trattative, prevedendo che la Russia cercherà di posticipare tali incontri.

Il presidente ucraino ha inoltre confermato la propria disponibilità a partecipare al prossimo vertice del G20 che si terrà a Miami il prossimo mese, ospitato da Donald Trump. Ha ribadito la propria apertura a colloqui diretti con Vladimir Putin in questa sede, sebbene al momento non abbia ricevuto alcun invito ufficiale da parte degli organizzatori dell'evento internazionale.

Conflitto in corso e attacchi alle infrastrutture

La visita del segretario alla Difesa Wes Streeting ha assunto un valore simbolico cruciale immediatamente dopo una pesante campagna di bombardamenti russi su Kyiv, che hanno visto la città capitale come obiettivo principale. Vladimir Putin ha minacciato ritorsioni per gli attacchi aerei che hanno compromesso un ponte strategico vitale per il collegamento tra la Crimea e la regione del Krasnodar, negando però l'uso militare di questa infrastruttura.

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Volodymyr Zelenskiy ha smentito queste affermazioni, citando le prove visive sui social media che mostravano il transito di veicoli militari sul ponte. Nel frattempo, attacchi notturni nella città industriale di Kryvyi Rih, la città natale dello stesso presidente ucraino, hanno causato la morte di almeno due persone, inclusa un bambino di sette anni, in un evento che ha condannato sia il governo ucraino sia le autorità russe per la violazione del diritto umanitario.

Wes Streeting ha dichiarato inefficace l'uso della retorica di pace da parte di Putin quando accompagnata da bombardamenti su infrastrutture civili. Inoltre, ha definito provocatoria la recente violazione dello spazio aereo polacco durante gli esercizi militari della Coalizione dei volenterosi, esortando tutti gli alleati a intensificare il supporto militare e politico a favore di Kiev in risposta a queste aggressioni continue.