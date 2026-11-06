Zelenskiy e Klitschyo litigano sulla gestione dei blackout a Kiev

Il presidente ucraino accusa il sindaco di Kiev di non aver preparato la città per l'inverno. Blackout elettrici e idrici affliggono la capitale dopo gli attacchi russi del novembre 2026.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il sindaco di Kiev Vitali Klitschko si sono scambiati nuove accuse reciproche venerdì, in merito alla mancata preparazione della capitale ucrainai ai nuovi attacchi russi che hanno causato interruzioni di corrente e di acqua senza precedenti. La città di oltre 3 milioni di abitanti sta affrontando un altro inverno caratterizzato da attacchi alle infrastrutture energetiche, che provocano lunghi periodi di interruzioni di emergenza, mentre l'Ucraina fatica, a causa della carenza di armi di difesa aerea, ad abbattere missili e droni ad alta velocità. Il rombo dei generatori è tornato a risuonare nelle strade illuminate dalle torce, con temperature vicine allo zero e i residenti ancora in attesa del ripristino del riscaldamento centralizzato.

Controversia su Blackout e Preparativi Invernali

Venerdì, Volodymyr Zelenskiy ha definito le sfide estremamente gravi e ha suggerito che l'amministrazione di Vitali Klitschko fosse in parte responsabile. Ha scritto su X che "in effetti, queste sono le conseguenze del mancato attuazione delle decisioni a livello cittadino sui preparativi per la stagione di riscaldamento, nonché di questa operazione russa contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina". Le interruzioni idriche in tutta la città durano ore e sono più frequenti rispetto agli anni precedenti. Anche i ponti di Kiev sul vasto fiume Dnipro sono stati presi di mira per la prima volta in quasi cinque anni di guerra con la Russia, causando ingorghi nel traffico e mettendo a rischio la stabilità delle infrastrutture critiche.

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Posizioni dei Principali Stakeholder

Meno di un'ora dopo, Vitali Klitschko ha risposto in un discorso video in cui ha suggerito che il governo avesse "cinicamente" rimandato l'approvazione di un piano di resilienza per la città. Ha affermato che "con questo tipo di intensità degli attacchi nemici, senza proteggere le strutture chiave con sistemi di difesa aerea, il ripristino, l'operazione stabile e la stessa esistenza di queste strutture sono sotto seria domanda". Questa disputa rappresenta l'ultima di una lunga faida tra Volodymyr Zelenskiy, un ex comico televisivo eletto nel 2019, e Vitali Klitschko, un ex campione di boxe che serve come sindaco dal 2014. Le elezioni in tempo di guerra sono vietate in Ucraina, il che significa che entrambi gli uomini sono rimasti in carica oltre i loro mandati.

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Impatto Reale e Prossimi Passi

Precedentemente nella guerra, innescata dall'invasione russa del 2022, Volodymyr Zelenskiy aveva criticato i funzionari cittadini per lo stato dei rifugi anti aereo di Kiev dopo che tre persone erano rimaste uccise cercando di raggiungere un rifugio bloccato. Vitali Klitschko ha accusato Volodymyr Zelenskiy di cercare punti politici attaccandolo. Entrambi gli uomini raramente si menzionano l'un l'altro per nome. In un'intervista con la televisione pubblica ucraina Suspilne rilasciata giovedì, Vitali Klitschko ha detto che le sue chiamate per un incontro con Volodymyr Zelenskiy per affrontare i problemi di Kiev erano rimaste inascoltate. Le sue dichiarazioni sono arrivate giorni dopo che Volodymyr Zelenskiy aveva detto di aver affrontato un certo numero di ex funzionari di alto livello per guidare l'amministrazione militare di Kiev, un'autorità in tempo di guerra parallela responsabile del presidente, ma che nessuno aveva accettato.

Tensioni e Gestione della Crisi

Parlando con i giornalisti, Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che era "difficile" per Vitali Klitschko e gli incaricati del presidente lavorare insieme. "Perché non appena iniziamo a parlare con alcuni dirigenti su come rafforzare Kiev, il sindaco ha l'impressione che qualcuno voglia sostituirlo", ha citato Suspilne Volodymyr Zelenskiy. Le interruzioni di corrente hanno anche spesso arrestato i servizi della metropolitana, aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà per i residenti che già affrontano lunghi periodi senza energia. La situazione rimane critica mentre entrambe le parti cercano di attribuire la responsabilità per la crisi in corso, con implicazioni significative per la popolazione civile di Kiev che cerca di sopravvivere all'inverno sotto il costante minaccia di attacchi aerei.