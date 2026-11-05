Zelenskiy ed Erdogan a Istanbul e Sybiha: L'Europa deve sostenere l'Ucraina

Tayyip Erdogan incontra Volodymyr Zelenskiy a Istanbul mentre il ministro degli esteri Andrii Sybiha reclama un ruolo europeo complementare agli USA per sostenere l'Ucraina.

L'incontro tra il presidente turco Tayyip Erdogan e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a Istanbul il 31 ottobre 2026 segna un momento cruciale nel panorama diplomatico europeo. Questa riunione, che ha visto alla presenza anche dei rispettivi capi dei servizi segreti, arriva in un periodo di intensa attività diplomatica che coinvolge direttamente Stati Uniti e Russia.

Nuove dinamiche di supporto internazionale

Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato giovedì a Bucarest che Kyiv si aspetta nuove iniziative concrete per sostenere l'Ucraina nel prossimo futuro. Secondo Sybiha, il cambiamento politico in arrivo negli Stati Uniti dopo le elezioni di medio termine offre un'opportunità unica per generare nuove dinamiche a favore di Kyiv. La posizione ufficiale di Kiev rimane ferma sul fatto che una risoluzione del conflitto non sia realistica senza il coinvolgimento attivo di Washington e del presidente Donald Trump.

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Nonostante la dipendenza dagli Stati Uniti, l'Ucraina sta spingendo per ridefinire il ruolo continentale. Sybiha ha sottolineato durante la conferenza stampa a Bucarest che l'Europa deve assumere un nuovo ruolo strategico. Questo percorso europeo dovrebbe agire come complemento essenziale alla linea principale adottata dagli Stati Uniti, creando una struttura di supporto più articolata e resistente.

Negoziati ad Abu Dhabi e pressione sulla Russia

In vista dei negoziati previsti ad Abu Dhabi la prossima settimana con la Russia e gli Stati Uniti, l'Ucraina ha chiarito la propria linea di azione. Kiev intende sfruttare ogni opportunità disponibile per accelerare gli sforzi di pace e giungere a una soluzione duratura del conflitto in corso. La diplomazia ucraina si prepara a presentare il proprio caso con determinazione presso i principali attori internazionali presenti nella città degli Emirati Arabi.

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La posizione ucraina riguardo a Mosca è netta e priva di ambiguità. Andrii Sybiha ha affermato che è necessario esercitare una forte pressione sulla Russia per spingerla a trattare seriamente. Kyiv sostiene che non vi siano attualmente segnali sul campo di battaglia che indichino una disponibilità genuina da parte russa ad avviare negoziati significativi e costruttivi.

Presenza dei vertici politici e militari

L'incontro a Istanbul ha visto la partecipazione di una delegazione di alto livello da entrambe le parti. Il presidente Tayyip Erdogan era accompagnato dal ministro della Difesa Yasar Guler e dal capo dei servizi segreti Ibrahim Kalin. La presenza di questi figure chiave sottolinea l'importanza strategica che Ankara attribuisce alla relazione con l'Ucraina e al suo ruolo di mediatore nella regione.

Dalla parte ucraina, la delegazione era guidata dal presidente Volodymyr Zelenskiy. Zelenskiy era affiancato dal ministro degli esteri Andrii Sybiha e dal capo dei servizi segreti Rustem Umerov. Questa presenza congiunta dei vertici politici e intelligence dimostra la coerenza della posizione ucraina e la volontà di coordinare gli sforzi diplomatici e di sicurezza.

Impatto geopolitico e prossimi passi

La geografia politica attuale richiede una definizione chiara delle responsabilità internazionali. L'Europa è chiamata a colmare eventuali vuoti di potere o di influenza che potrebbero emergere dalle fluttuazioni della politica estera statunitense. Questo adattamento è considerato vitale per garantire la stabilità della sicurezza nel continente e il supporto continuativo all'Ucraina.

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I prossimi mesi saranno determinanti per la definizione dei ruoli effettivi di ciascun attore. I risultati dei negoziati ad Abu Dhabi e le dinamiche successive alle elezioni americane guideranno l'agenda diplomatica. L'Ucraina mantiene alta la tensione diplomatica per evitare qualsiasi stagnazione che avvantaggierebbe la posizione russa sul fronte bellico.