Zelenskiy: G7 concorda Russia non vince, discusse nuove sanzioni

Intervista a Volodymyr Zelenskiy al vertice Reuters NEXT Europe di Londra: il presidente ucraino afferma che i leader del G7 concordano sul fatto che la Russia non sta vincendo la guerra e discussero ulteriori sanzioni per spingere Mosca ai negoziati. Zelenskiy avverte di un inverno difficile per la Russia se non si raggiunge un accordo di pace e riferisce della risposta positiva di Trump sulla richiesta di più missili per la difesa aerea.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che i leader del Gruppo dei Sette hanno concordato, durante un vertice in Francia, che la Russia non sta vincendo la guerra in Ucraina .

I capi di Stato e di governo hanno discusso l'adozione di ulteriori sanzioni per costringere Mosca a sedersi al tavolo dei negoziati. L'intervista, condotta da Alessandra Galloni, caporedattrice di Reuters, si è tenuta in videoconferenza nel contesto del vertice Reuters NEXT Europe a Londra, un evento che riunisce leader mondiali per affrontare le principali sfide globali in materia di politica, mercati e industria.

Zelenskiy ha sottolineato che se non si raggiungerà un accordo di pace prima dell'inverno, la Russia dovrà affrontare una stagione molto difficile, anche a causa dell'escalation degli attacchi ucraini contro le sue infrastrutture energetiche. Ha inoltre riferito che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto positivamente alla sua richiesta di incrementare le forniture di missili di difesa aerea per l'Ucraina.

Queste dichiarazioni arrivano in un momento cruciale del conflitto, con le forze ucraine che intensificano le operazioni contro obiettivi strategici russi e con la comunità internazionale che valuta nuove misure per indebolire l'economia e la capacità militare di Mosca. Il vertice Reuters NEXT Europe ha fornito una piattaforma per un dialogo ad alto livello sulla guerra e sulle sue implicazioni globali, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nel plasmare la comprensione e la risposta internazionale.

L'intervista ha toccato anche le prospettive di una soluzione negoziata, la necessità di un sostegno militare continuato e l'impatto della guerra sull'ordine energetico e sulla sicurezza europea. Zelenskiy ha ribadito la determinazione dell'Ucraina a difendere la propria sovranità e a resistere all'aggressione russa, pur essendo aperto a colloqui di pace che rispettino l'integrità territoriale del paese. La sua presenza virtuale al summit di Londra ha sottolineato l'importanza degli alleati occidentali nel processo decisionale e nel mantenimento della coesione internazionale.

Le sue parole indicano una strategia a doppio binario: rafforzare la difesa militare per migliorare la posizione contrattuale e, allo stesso tempo, esplorare vie diplomatiche sotto la pressione delle sanzioni. Il riferimento alla risposta positiva di Trump suggerisce un possibile cambiamento o continuità nell'assistenza militare statunitense, un fattore chiave per l'equilibrio del conflitto.

Nel complesso, l'intervista fornisce una visione chiara delle dinamiche attuali, con l'Ucraina che cerca di sfruttare le divisioni russe e le incertezze economiche per ottenere vantaggi negoziali, mentre il Cremlino si prepara a resistere a un inverno di crescenti difficoltà. L'evento ha anche permesso di riflettere sul ruolo dei media globali nel raccontare la guerra e nel influenzare l'opinione pubblica e le politiche dei governi





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