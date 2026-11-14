Zelenskiy: Gli USA propongono Donbas per ingresso NATO

Il presidente ucraino rivela che i negoziatori statunitensi hanno sollevato l'ipotesi di cedere il Donbas in cambio dell'adesione alla NATO dopo i colloqui di Abu Dhabi. Le condizioni sono un referendum.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che i negoziatori statunitensi hanno proposto durante gli ultimi colloqui di pace ad Abu Dhabi un possibile ritiro dell'Ucraina dalla regione orientale del Donbas. Questa offerta sarebbe stata presentate come contropartita per l'ingresso del paese nell'alleanza della NATO. Si tratta della prima volta che viene sollevata esplicitamente la questione di collegare l'adesione alla NATO a concessioni territoriali. Zelenskiy ha confermato la notizia in dichiarazioni ai giornalisti rilasciate dal suo ufficio Sabato quattordici novembre duemilaventisei.

Dettagli sulla proposta territoriale americana

Lo stesso presidente ucraino ha riferito che i diplomatici statunitensi hanno posto direttamente la domanda: se l'Ucraina entrasse nella NATO, si ritirerebbe dal Donbas? Questa rivelazione indica che la NATO è tornata all'ordine del giorno nelle trattative. Tuttavia, Zelenskiy ha sottolineato che il quadro rimane estremamente complesso a causa dei segnali inviati dal presidente russo Vladimir Putin. Putin ha da lungo tempo definito l'adesione ucraina alla NATO come una linea rossa per Mosca. Quest'issue è stata citata come una delle ragioni principali per lanciare l'invasione su vasta scala nel duemilaventidue.

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Posizioni di Kiev e condizioni per il referendum

Zelenskiy ha reiterato la posizione di Kyiv che non è pronta a concedere territori. Nonostante ciò, il leader ucraino ha indicato una via d'uscita specifica se Kiev ricevesse un pacchetto completo di garanzie di sicurezza. Tale pacchetto dovrebbe includere il diritto a un esercito ucraino forte e ben finanziato. Inoltre, sarebbe necessario garantire fondi adeguati per la ricostruzione del paese. In caso di queste condizioni, il presidente ha dichiarato di voler sottoporre la questione del ritiro dal Donbas a un referendum nazionale. Questa mossa mira a ottenere un consenso popolare per una mossa diplomatica storica.

Rifiuto della nuova architettura di sicurezza europea

Il presidente ucraino ha anche smontato la richiesta russa di raggiungere un ampio accordo sull'architettura di sicurezza europea prima di risolvere i dettagli per porre fine alla guerra. Zelenskiy ha affermato che non si può cambiare tutto partendo dalla discussione sui framework globali. Secondo la sua visione, la guerra deve essere fermata prima di parlare di altri cambiamenti continentali. Questa posizione si allinea con i commenti fatti dai leader europei durante un vertice a Dublino il dodici novembre duemilaventisei. Kyiv insiste per una cessazione delle ostilità immediata e specifica.

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Situazione sul campo e accordi di Abu Dhabi

I colloqui di due giorni mediati dagli Stati Uniti a Abu Dhabi si sono conclusi il mercoledì senza un grande risultato, ma le parti hanno concordato uno scambio di prigionieri. Lo scambio coinvolgerà più di mille persone, secondo quanto affermato da Zelenskiy. I rappresentanti americani Steve Witkoff e Jared Kushner avevano pianificato di discutere con Putin una tregua nel settore energetico a Mosca il giovedì. Non ci sono state notizie di progressi dopo tale incontro. Zelenskiy ha incontrato i due inviati speciali giovedì in Irlanda per discutere i successivi passi.

Prossimi passi e ruolo dell'Europa nelle trattative

I negoziatori statunitensi hanno informato Zelenskiy che tutte le parti hanno acconsentito a dare all'Europa un seggio ai tavoli delle negoziazioni future. L'Europa è ora il più grande sostenitore finanziario e militare di Kyiv. I delegati europei hanno discusso con funzionari statunitensi e ucraini ad Abu Dhabi ma non hanno seduto al tavolo con la Russia. Al vertice irlandese, i leader dell'UE hanno concordato che il team europeo sarebbe composto da cinque grandi potenze militari. La lista include Gran Bretagna più Francia, Germania, Italia e Polonia. Questo gruppo affiancherà i funzionari dell'UE nelle future trattative di pace.