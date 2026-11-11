Zelenskiy: i progressi nei negoziati di pace dipendono dagli Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy spera in risultati concreti sui negoziati di pace entro fine 2026, ma avverte che tutto dipende dall'approccio di Washington verso Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato mercoledì 11 novembre 2026, a Dublino, che Kiev spera di ottenere risultati concreti nei colloqui per la risoluzione della guerra con la Russia entro la fine dell'anno. Parlando al fianco del primo ministro irlandese Micheal Martin, Zelenskiy ha però precisato che molto dipenderà dal modo in cui gli Stati Uniti si relazioneranno con Mosca.

La dichiarazione arriva al termine di due giorni di colloqui guidati dagli Stati Uniti tra negoziatori ucraini e russi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il vertice rappresenta il primo ciclo di incontri di questo tipo da febbraio, e il contesto resta segnato da attacchi su vasta scala che Zelenskiy ha definito la realtà quotidiana del Paese.

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Esito dei colloqui di Abu Dhabi sulla guerra

I colloqui di Abu Dhabi hanno prodotto un accordo su un importante rilascio di prigionieri di guerra, ma non hanno portato ad altri annunci concreti sulle misure per porre fine al conflitto. Il risultato è quindi limitato a uno scambio umanitario, mentre le questioni politiche restano aperte.

Il negoziatore ucraino David Arakhamia ha definito i colloqui difficili, sottolineando che la delegazione russa si è presentata con direttive rigide. Nonostante ciò, Arakhamia ha affermato che le trattative hanno generato un buon slancio verso una soluzione entro la fine dell'anno.

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Posizioni di Kiev, Mosca e Washington

Zelenskiy ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno un forte interesse a ottenere un risultato nel corso di quest'anno, alla luce di quanto sta accadendo sul terreno. Secondo il presidente ucraino, il formato del dialogo tra la parte americana e quella russa sarà decisivo per i passi successivi.

Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha dichiarato alla televisione di Stato russa di ritenere che, dopo i colloqui, un accordo di pace sia più vicino. Medinsky ha però aggiunto che anche la posizione dell'Ucraina e quella degli Stati Uniti avranno un peso determinante.

Sul fronte statunitense, l'inviato presidenziale Jared Kushner ha ammesso che tra le due parti non c'è fiducia, pur definendo i colloqui di Abu Dhabi un buon primo passo. Le posizioni restano quindi distanti, e la distanza tra dichiarazioni di apertura e impegni verificabili resta il nodo centrale.

Prossimi passi tra Mosca e Dublino

Gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi a Mosca giovedì 12 novembre 2026 per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. Subito dopo, come riportato dalla fonte, i due voleranno a Dublino per incontrare Zelenskiy.

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La sequenza di incontri, da Mosca a Dublino, indica che il calendario diplomatico resta intenso nelle prossime ore. Per i cittadini ucraini e per le famiglie dei prigionieri coinvolti nello scambio, la concretezza dei prossimi passi sarà il criterio con cui valutare se le trattative stanno producendo risultati reali.