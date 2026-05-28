Zelenskiy incontra i leader europei e svedesi per discutere dell'aviazione

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha partecipato a un vertice informale dei leader europei ad Ayia Napa, a Cipro, e in seguito si è recato in Svezia per incontrare il Primo Ministro Ulf Kristersson e il Ministro della Difesa Pal Jonson. Durante l'incontro, i tre leader hanno presentato novità relative all'aviazione.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha partecipato a un vertice informale dei leader europei ad Ayia Napa, a Cipro, il 23 aprile 2026. In seguito, il 28 maggio, Zelenskiy si è recato in Svezia , dove ha incontrato il Primo Ministro Ulf Kristersson e il Ministro della Difesa Pal Jonson nella città di Uppsala, a nord di Stoccolma.

Durante l'incontro, i tre leader hanno presentato novità relative all'aviazione. La visita di Zelenskiy in Svezia fa parte della sua campagna per rafforzare i legami con i paesi europei e per ottenere supporto nella sua lotta contro la Russia





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