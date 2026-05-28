Zelenskiy incontra Kristersson per discutere la fornitura di jet Gripen E

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il primo ministro svedese Ulf Kristersson si incontreranno per presentare novità relative all'aviazione, con particolare attenzione alla possibile fornitura di jet Gripen E all'Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha partecipato a un vertice informale dei leader europei ad Ayia Napa, Cipro, il 23 aprile 2026. In occasione della sua visita in Svezia , il primo ministro svedese Ulf Kristersson ospiterà Zelenskiy per presentare novità relative all'aviazione.

Lo scorso anno, Kristersson e Zelenskiy hanno firmato una lettera d'intenti che potrebbe vedere la Svezia vendere all'Ucraina fino a 150 dei suoi più recenti jet da combattimento Gripen E. Tuttavia, con le consegne previste per anni, sono in corso discussioni sull'eventuale trasferimento di modelli esistenti di Gripen C/D. I jet sono una priorità per la flotta di caccia dell'Ucraina e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato a maggio che un accordo per i Gripen E potrebbe essere firmato 'entro pochi mesi' dopo che l'Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina





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