Zelenskiy: l'esercito ucraino colpisce la logistica russa in tutta l'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che l'esercito ucraino è ora in grado di colpire la logistica russa in tutte le aree occupate dell'Ucraina e ha creato carenze di carburante in Crimea e in altre regioni controllate dai russi. Zelenskiy ha detto che l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro obiettivi a medio raggio e a molte centinaia di chilometri dai confini ucraini, concentrandosi sull'industria petrolifera russa. Gli attacchi dei droni ucraini hanno limitato i rifornimenti stradali in tutta l'Ucraina sud-orientale, creando carenze di carburante in Crimea.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato lunedì che l'esercito ucraino è ora in grado di colpire la logistica russa in tutte le aree occupate dell' Ucraina e ha creato carenze di carburante in Crimea e in altre regioni controllate dai russi.

'Le nostre truppe sono ora in grado di raggiungere la logistica militare russa praticamente in tutta la profondità dei territori temporaneamente occupati', ha detto Zelenskiy nel suo discorso video notturno. 'In pratica, non ci sono quasi più strade sicure per l'occupante nel sud e nell'est del nostro Paese'. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro obiettivi a medio raggio e a molte centinaia di chilometri dai confini ucraini, concentrandosi sull'industria petrolifera russa.

Zelenskiy ha detto che da gennaio a maggio le forze ucraine hanno colpito 15 raffinerie di petrolio russe. Le azioni dell'Ucraina, ha detto, forniscono 'un'ulteriore prova che non ci saranno tempi pacifici per l'occupante sulla nostra terra'.

'Questo si riflette anche nella scarsità, soprattutto di carburante in Crimea e in altre aree che rimangono sotto occupazione'. Gli automobilisti in Crimea, la penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014, hanno dovuto fare i conti con il razionamento della benzina lunedì, dopo che gli attacchi dei droni ucraini hanno limitato i rifornimenti stradali in tutta l'Ucraina sud-orientale





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