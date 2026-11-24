Volodymyr Zelenskiy stima che l'Ucraina avrà bisogno di 115 miliardi di euro di sostegno finanziario esterno nel 2027, con 90 miliardi già garantiti dall'Unione europea.

Kiev, martedì 24 novembre 2026. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che l' Ucraina avrà bisogno di 115 miliardi di euro (125 miliardi di dollari) di sostegno finanziario esterno nel 2027. La dichiarazione, riportata dall'agenzia Reuters, arriva mentre il Paese si avvicina al quinto anno di guerra contro la Russia e deve affrontare costi bellici in forte crescita.

Zelenskiy ha comunicato la stima ai suoi principali funzionari regionali, spiegando che il governo ucraino ha già ottenuto impegni per circa 90 miliardi di euro dall'Unione europea per l'anno successivo. Il presidente ha inoltre precisato che l'esecutivo sta trattando per individuare la copertura dei restanti 25 miliardi di euro.

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Come si compone il fabbisogno finanziario del 2027

Il fabbisogno complessivo di 115 miliardi di euro è coperto per circa 90 miliardi da impegni dell'Unione europea, mentre restano da trovare 25 miliardi di euro. Il governo ucraino non ha indicato, nel messaggio riportato, da quali fonti arriveranno queste risorse aggiuntive.

Il quadro finanziario dipende in larga parte dai partner occidentali. Secondo quanto riportato, l'Ucraina fa affidamento sul sostegno militare e finanziario degli alleati per poter continuare a combattere, e i costi della guerra stanno crescendo rapidamente.

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L'Unione europea è oggi il principale sostenitore finanziario di Kiev. La settimana precedente alla dichiarazione di Zelenskiy, Bruxelles aveva annunciato un piano per raccogliere sul mercato ulteriori 45 miliardi di euro di prestiti, destinati a sostenere l'economia ucraina e lo sforzo bellico.

Il ruolo dell'Unione europea e il piano di prestiti

La Commissione europea ha già presentato un meccanismo per assicurare il finanziamento, e il governo ucraino sta lavorando affinché l'Unione europea lo sostenga formalmente. Zelenskiy ha espresso questa posizione nelle sue dichiarazioni a Kiev.

Un ulteriore blocco di 45 miliardi di euro fa parte dei 90 miliardi di euro di finanziamenti approvati dall'Unione europea nel dicembre dello scorso anno. Questi fondi erano previsti per il 2026 e per il 2027, quindi il piano annunciato la settimana scorsa riguarda una quota di risorse già stanziata in linea di principio.

Nel suo intervento, Zelenskiy ha sottolineato che il lavoro del governo di Kiev consiste ora nel garantire che l'Unione europea sostenga la soluzione proposta dalla Commissione. La fonte non specifica tempi o passaggi procedurali ulteriori per l'approvazione di questo schema.

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Guerra, costi bellici e prossime scadenze per Kiev

La richiesta di 115 miliardi di euro nasce dalla guerra contro la Russia, che nel 2026 è entrata nel suo quinto anno, e dall'aumento dei costi militari e civili che ne deriva. Per l'Ucraina, il sostegno esterno resta una condizione necessaria per continuare a combattere.

Per i cittadini ucraini e per l'economia del Paese, il nodo centrale è la copertura dei 25 miliardi di euro ancora non assegnati. Senza un accordo su questa cifra, il bilancio del 2027 resterebbe incompleto, anche se la quota già impegnata dall'Unione europea copre la maggior parte del fabbisogno.

Le prossime tappe indicate dalla fonte riguardano il confronto con Bruxelles sul piano di prestiti da 45 miliardi di euro e le trattative del governo per reperire la somma residua. La dichiarazione di Zelenskiy non fissa una data precisa per la conclusione di questi negoziati.