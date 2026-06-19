Zelenskiy minaccia di intervenire se Lukashenko non rimuove attrezzature russe

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha minacciato di intervenire se il leader bielorusso Alexander Lukashenko non rimuoverà le attrezzature utilizzate dalla Russia nei suoi attacchi contro l'Ucraina entro una settimana.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato venerdì che una settimana dovrebbe essere sufficiente affinché il leader bielorusso Alexander Lukashenko rimuova dal proprio paese le attrezzature utilizzate dalla Russia nei suoi attacchi contro l' Ucraina .

Zelenskiy ha affermato che in due regioni bielorusse confinanti con l'Ucraina sono presenti stazioni di ritrasmissione del segnale utilizzate dalle forze russe per facilitare il coordinamento durante gli attacchi contro i civili ucraini. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente tali affermazioni.

"Che senso ha dire che lui (Lukashenko) non vuole essere coinvolto nella guerra? Che rimuova queste attrezzature, che le disattivi. Penso che una settimana gli basti per farlo", ha dichiarato Zelenskiy durante una conferenza stampa a Kiev. Negli ultimi mesi Zelenskiy ha ripetutamente dato avvisi sul fatto che la Russia intende coinvolgere sempre più profondamente Minsk nella sua guerra in Ucraina.

Le forze russe hanno utilizzato il territorio bielorusso per sferrare attacchi quando hanno invaso l'Ucraina per la prima volta nel febbraio 2022. Il mese scorso, Lukashenko ha respinto qualsiasi ipotesi secondo cui Minsk sarebbe stata trascinata ulteriormente nella guerra, ma ha affermato che, insieme alla Russia, si sarebbe difesa in caso di aggressione.

In un'intervista rilasciata questa settimana alla televisione Al Arabiya, ha affermato che l'Ucraina non ha nulla da temere dalla Bielorussia e che entrambe le parti devono scendere a compromessi per porre fine alla guerra. Questa settimana la Russia ha accusato l'Ucraina di un attacco mortale con un drone contro un autobus che trasportava bambini bielorussi attraverso il territorio russo. Kiev ha negato ogni responsabilità.

Nell'incidente è rimasta uccisa una donna che accompagnava i bambini e otto persone, tra cui sei bambini, sono rimaste ferite. Il Ministero degli Esteri bielorusso ha dichiarato di aver chiesto "spiegazioni esaurienti" all'Ucraina. Minsk è rimasta la più fedele alleata di Mosca durante la guerra. I droni russi hanno sorvolato la Bielorussia mentre attaccavano l'Ucraina, e Minsk ha dichiarato di aver schierato il sistema missilistico balistico ipersonico a medio raggio russo "Oreshnik".

I due paesi hanno inoltre condotto esercitazioni nucleari a maggio. Il presidente ucraino ha minacciato di intervenire se il leader bielorusso non avesse rimuovato le attrezzature russe entro una settimana





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