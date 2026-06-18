Zelenskiy minaccia rappresaglia dopo l'attacco al monastero di Kyiv: Mosca brucerà se l'Ucraina sarà colpita

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che i recenti attacchi con droni contro Mosca sono una risposta al raid russo che ha danneggiato il monastero millenario della Lavra di Pechersk a Kyiv, minacciando ulteriori azioni se gli attacchi all'Ucraina continueranno. La situazione si è intensificata con decine di droni che hanno preso di mira la capitale russa, colpendo infrastrutture critiche come la raffineria di petrolio. In vista di un incontro cruciale con gli alleati a Bruxelles, Zelenskiy chiede più difese aeree e sanzioni più severe per forzare Putin a negoziare la fine della guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che i massicci attacchi con droni contro la Russia sono una rappresaglia per il raid che ha danneggiato il monastero storico della Lavra di Pechersk a Kyiv.

Decine di droni hanno colpito Mosca nella notte, colpendo per la seconda volta in pochi giorni la raffineria di petrolio della capitale russa. Zelenskiy, in un messaggio vocale su WhatsApp, ha dichiarato: Se l'Ucraina brucerà, anche Mosca brucerà. L'attacco di lunedì ha causato almeno 10 morti in diverse città ucraine e ha lesionato il complesso monastico millenario.

Il presidente ucraino, in partenza per Bruxelles per un vertice degli alleati militari, ha sottolineato che si discuterà della fornitura di difese aeree tramite la NATO e della creazione di un sistema antimissile balistico congiunto. Zelenskiy ha inoltre esortato Europa e Stati Uniti ad inasprire le sanzioni contro i settori della difesa e dell'energia russi e a esercitare una pressione più forte su Vladimir Putin per costringerlo a porre fine al conflitto.

La retorica di Zelenskiy混着 la determinazione nella rappresaglia e la persistente richiesta di sostegno internazionale, segnando un' escalation tattica nel conflitto in corso





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