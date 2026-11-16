Il presidente ucraino Zelenskiy riferisce di nuovi colloqui online sulla pace con Witkoff, Kushner e rappresentanti europei, mentre cresce l'allerta per nuovi attacchi russi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato lunedì 16 novembre che l'Ucraina ha tenuto nuovi colloqui online sulle prospettive di una risoluzione della guerra con la Russia.

Ai colloqui hanno partecipato gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, insieme a rappresentanti europei. Kushner è il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

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Colloqui di pace con gli inviati statunitensi

Zelenskiy ha riferito della partecipazione di Steve Witkoff, Jared Kushner e dei rappresentanti europei ai colloqui online tenuti dall'Ucraina. Il presidente ha presentato l'incontro come un passo nel confronto sulle prospettive di pace.

L'annuncio è arrivato nel discorso video serale che Zelenskiy ha pronunciato lunedì 16 novembre. Il formato a distanza indica che il dialogo prosegue anche senza incontri fisici tra le delegazioni.

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Il testo di Reuters ricorda che i colloqui arrivano dopo il viaggio degli inviati statunitensi in Russia. Nella didascalia della foto d'archivio, Zelenskiy, Kushner e Witkoff compaiono mentre parlano alla stampa a Dublino, in Irlanda, il giorno del vertice della Comunità Politica Europea, il 12 novembre 2026.

Attacchi russi previsti nelle prossime ore

Zelenskiy ha affermato che l'Ucraina disponeva di informazioni secondo cui la Russia stava pianificando attacchi su larga scala contro obiettivi ucraini. Le offensive sarebbero previste nella serata di lunedì 16 novembre, durante la notte e nella giornata di martedì 17 novembre.

La finestra temporale indicata copre quindi tre fasi consecutive. Secondo il racconto del presidente, la minaccia riguarda attacchi di grande entità e non episodi isolati, un elemento che pesa sulla popolazione civile delle città ucraine.

Corea del Nord e nuovi missili balistici

La Corea del Nord starebbe fornendo nuovi missili balistici alla Russia, secondo le informazioni dei servizi segreti ucraini citate da Zelenskiy. La stessa fonte indica che Pyongyang starebbe potenziando il proprio arsenale.

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Il dato non viene verificato in modo indipendente nel testo diffuso da Reuters. Le informazioni restano quindi attribuite all'intelligence di Kiev, che il presidente ha presentato come base delle sue dichiarazioni.

Implicazioni per il processo di pace

Il significato immediato dei colloqui è la prosecuzione del dialogo tra Kiev, Washington e i rappresentanti europei sul tema di una possibile risoluzione del conflitto. Lo stesso giorno, però, l'Ucraina segnala attacchi russi pianificati, a dimostrazione che le operazioni militari restano attive.

Per i civili ucraini, l'allerta sulle offensive previste nella serata di lunedì, durante la notte e martedì significa un periodo di possibili bombardamenti concentrati su più giorni. Per gli osservatori internazionali, la notizia sulla fornitura di missili nordcoreani riguarda il rafforzamento militare russo, anche se il testo non chiarisce come questo possa incidere sui futuri negoziati.