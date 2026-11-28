Il presidente ucraino ammette con Giorgia Meloni che l'attacco alla nave russa in Libia non ha ricevuto preventivo avallo, evitando tensioni nel Mediterraneo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha chiarito pubblicamente che l'operazione navale che ha portato all'affondamento della corazzata russa Merkury presso la base di Bengasi non è stata discussa o approvata preventivamente dagli alleati europei. Questa ammissione avviene a seguito di una telefonata avvenuta venerdì sera tra lo stesso Zelenskiy e la prima ministro italiana Giorgia Meloni, volta a dirimere le preoccupazioni Roma sulla destabilizzazione del Mediterraneo.

Ammissione Ufficiale e Dichiarazione Pubblica

Il capo di stato ucraino ha condiviso i dettagli della conversazione tramite un post sulla piattaforma X, sottolineando l'importanza di una comprensione reciproca immediata. Zelenskiy ha dichiarato esplicitamente di aver confermato a Meloni che la recente operazione militare in territorio libico è stata condotta senza alcun coordinamento preventivo con i partner europei. Tale dichiarazione serve a mitigare le tensioni diplomatiche emerse dopo il reportage delle notizie sull'attacco, confermando la volontà di Kyiv di mantenere trasparenza nei confronti dei suoi alleati.

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Preoccupazioni di Roma sul Mar Mediterraneo

Il primo ministro Giorgia Meloni aveva anteriormente espresso serie riserve nei confronti di possibili escalation che potessero trasformare il conflitto ucraino in una zona di guerra attiva nel Mar Mediterraneo. La guerra con la Russia è attualmente al suo quinto anno, dato che si è intensificata drasticamente con l'invasione su larga scala lanciata dalla Russia nel febbraio 2022. La preoccupazione italiana nasce dalla necessità di evitare che il teatro bellico si espanda geograficamente, compromettendo la stabilità regionale e la sicurezza marittima europea.

Dettaglio delle Operazioni Navali a Bengasi

Le forze ucraine hanno rivendicato mesi fa l'uso dei propri droni navali per colpire con successo la nave da guerra russa Merkury, affondandola all'interno della base navale di Bengasi. In aggiunta al bersaglio militare principale, Kyiv ha riportato il danneggiamento di una nave da carico russa nelle acque al largo della costa libica. Secondo le autorità ucraine, questa seconda unità mercantile non era un bersaglio innocente, ma era stata impiegata specificamente per il trasporto di armi e forniture militari destinate al fronte russo.

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Distinzione tra Obiettivi Russi e Sovranità Libica

È fondamentale sottolineare che le operazioni lanciate dalle forze ucraine erano dirette esclusivamente contro le strutture e gli asset delle forze armate di Mosca, e non contro lo Stato o la sovranità della Libia. L'Ucraina ha ribadito più volte che il suo impegno bellico rimane circoscritto alla lotta contro l'invasore russo, rispettando i confini internazionali e le parti terzi coinvolte nel teatro mediterraneo. Questa precisazione mira a distinguere chiaramente le azioni di guerra condotte da Kyiv dalle eventuali destabilizzazioni regionali non intenzionali.

Impegno per la Comunicazione Diretta e Continua

Nella stessa comunicazione, Zelenskiy ha enfatizzato l'impegno dell'Ucraina a garantire che le rispettive autorità condividano tutte le informazioni necessarie per una cooperazione efficace. Ha ribadito la necessità di mantenere una comunicazione diretta, regolare ed effettiva tra i governi coinvolti, al fine di prevenire malintesi strategici futuri. Questo approccio proattivo mira a rafforzare la fiducia tra le nazioni alleate, assicurando che le azioni militari unilaterali vengano gestite con la massima discrezione e rispetto per le posizioni dei partner dell'Unione Europea.