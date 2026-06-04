Zelenskiy propone un incontro a Putin per porre fine alla guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha pubblicato una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putin in cui propone ai due leader di incontrarsi per concordare la fine di oltre quattro anni di guerra. Nella lettera, Zelenskiy ha affermato che la maggioranza dei russi si è stancata degli attacchi ucraini con missili e droni, dell'inflazione e della mancanza di carburante, ed è pronta per la pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha pubblicato una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putin in cui propone ai due leader di incontrarsi per concordare la fine di oltre quattro anni di guerra.

Nella lettera, Zelenskiy ha affermato che la maggioranza dei russi si è stancata degli attacchi ucraini con missili e droni, dell'inflazione e della mancanza di carburante, ed è pronta per la pace. Zelenskiy ha affermato che, con gli Stati Uniti concentrati sul conflitto in Iran, sarebbe sbagliato aspettare che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione. L'Ucraina, ha detto Zelenskiy, è favorevole a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati.

Zelenskiy ha proposto di fissare una data precisa per un incontro e ha detto che diversi Paesi hanno tradizionalmente ospitato i leader per risolvere questioni di guerra e di pace. Ha anche avvertito Putin che, se non arriverà personalmente alla conclusione che è ora di porre fine a questa guerra, l'Ucraina continuerà a combattere per la sua esistenza





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