Zelenskiy propone un incontro con Putin per porre fine alla guerra in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha pubblicato una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putin in cui propone di incontrarsi per porre fine a oltre quattro anni di guerra. Nella lettera, Zelenskiy ha affermato che la maggioranza dei russi si è stancata degli attacchi ucraini con missili e droni, dell'inflazione e della mancanza di carburante, ed è pronta per la pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha pubblicato una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putin in cui propone di incontrarsi per porre fine a oltre quattro anni di guerra.

Nella lettera, Zelenskiy ha affermato che la maggioranza dei russi si è stancata degli attacchi ucraini con missili e droni, dell'inflazione e della mancanza di carburante, ed è pronta per la pace. Zelenskiy ha proposto di fissare una data precisa per un incontro e ha citato la Svizzera, la Turchia e i Paesi del mondo arabo come esempi di paesi che hanno tradizionalmente ospitato i leader per risolvere questioni di guerra e di pace.

Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha descritto la lettera come 'una proposta seria e significativa per porre fine alla guerra... con passi chiari e fattibili e un invito per un incontro personale'. La lettera sarà inviata ufficialmente anche attraverso i canali diplomatici e il governo ucraino attende una risposta significativa da parte della Russia





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