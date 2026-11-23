Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy avverte di nuovi piani russi e sollecita USA e NATO per sistemi missilistici dopo vittime recenti a Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato lunedì che le intelligence mostrano come la Federazione Russa stia preparando nuovi attacchi aerei contro il territorio nazionale, esortando immediatamente gli Stati Uniti e altri partner internazionali a prendere atto della gravità della situazione. Questa dichiarazione critica coincide con un periodo in cui la disponibilità e il flusso di sistemi di difesa aerea verso l'Ucraina dipendono esclusivamente dalle decisioni politiche e logistiche assunte dai governi occidentali fornitori.

Nuovi piani offensivi russi confermati

Volodymyr Zelenskiy ha fornito questa valutazione strategica nel suo tradizionale discorso video serale, sottolineando che le informazioni raccolte indicano chiare intenzioni ostili da parte delle forze di Mosca, senza però specificare una finestra temporale precisa per il lancio di eventuali nuove ondate missilistiche. La comunicazione del capo di stato ucraino mira a prevenire eventuali complacenze diplomatiche e a garantire una risposta tempestiva alla minaccia continua che pesa sulle infrastrutture civili e militari del paese.

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Impatto bellico sulle città ucraine

Gli effetti concreti di questa escalation offensiva si stanno già manifestando con violenza sui centri abitati, dove da settembre le forze russe hanno sottoposto Kiev e altre città chiave a bombardamenti aerei praticamente continui. La violenza del conflitto ha provocato vittime recenti e devastanti: durante un attacco sferrato lunedì contro un quartiere centrale della capitale, cinque persone sono rimaste ferite, mentre una domenica precedente un colpo diretto contro una città nella regione circostante ha causato l'uccisione di undici individui.

Domanda di sistemi di difesa aerea

La richiesta pressante di Volodymyr Zelenskiy verso gli alleati occidentali, inclusi i negoziatori e i governi degli Stati Uniti, riguarda specificamente l'incremento delle forniture di armi per la difesa aerea, essenziali per proteggere città e infrastrutture vitali. Il leader ucraino ha dichiarato che garantire una fornitura pronta e costante di questi sistemi significa negare a Mosca l'opportunità di mostrare disprezzo verso la diplomazia internazionale e la vita umana, trasformando la difesa in uno strumento di deterrenza politica.

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Sostegno politico e prospettiva NATO

Parallelamente alle urgenze militari, il presidente Volodymyr Zelenskiy ha espresso soddisfazione per il sostegno percepito durante la riunione dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione del Trattato Atlantico avvenuta lunedì, ribadendo che tale appoggio dimostra il pieno merito dell'Ucraina per un'adesione all'Alleanza. Il capo di stato ha affermato che è fondamentale comprendere che l'Ucraina non solo è capace di unirsi all'Organizzazione del Trattato Atlantico, ma è anche in grado di rafforzare realmente la struttura difensiva dell'Alleanza attraverso cooperazione e valori condivisi.

Posizioni russe e negoziati internazionali

La Federazione Russa ha costantemente respinto qualsiasi ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Organizzazione del Trattato Atlantico, una posizione ribadita la scorsa settimana dopo la ripresa dei colloqui tripartiti con il governo ucraino e gli Stati Uniti per cercare di risolvere il conflitto che dura ormai da quattro anni e mezzo. Nonostante le rivendicazioni del presidente Volodymyr Zelenskiy riguardo a possibili concessioni territoriali in cambio dell'adesione alla NATO avanzate dai negoziatori americani, il Cremlino ha rifiutato di commentare queste specifiche interpretazioni, mantenendo inalterata la sua ostilità strategica verso l'espansione occidentale.