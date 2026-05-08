Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha espresso preoccupazione per la logica 'strana e inappropriata' dei leader russi dopo la proclamazione di un cessate il fuoco limitato per le commemorazioni della Seconda Guerra Mondiale. Ha inoltre riferito che la Russia ha continuato a violare il cessate il fuoco proposto da Kiev e che le sue azioni militari sono state continue, compresa l'attacco a un piccolo porta missili russo sul Mar Caspio e l'assalto alla raffineria Lukoil a Perm, vicino alle montagne Ural. Zelenskiy ha inoltre riferito che le sanzioni a lungo termine dell'Ucraina continueranno in risposta alle continue aggressioni russe e che la sua politica sarà quella della diplomazia in risposta alla volontà russa di muoversi verso la pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha espresso preoccupazione per la logica 'strana e inappropriata' dei leader russi dopo la proclamazione di un cessate il fuoco limitato per le commemorazioni della Seconda Guerra Mondiale.

Ha inoltre riferito che la Russia ha continuato a violare il cessate il fuoco proposto da Kiev e che le sue azioni militari sono state continue, compresa l'attacco a un piccolo porta missili russo sul Mar Caspio e l'assalto alla raffineria Lukoil a Perm, vicino alle montagne Ural. Zelenskiy ha inoltre riferito che le sanzioni a lungo termine dell'Ucraina continueranno in risposta alle continue aggressioni russe e che la sua politica sarà quella della diplomazia in risposta alla volontà russa di muoversi verso la pace





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