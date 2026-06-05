Zelenskiy sfida Putin con una lettera aperta per la pace mentre i droni colpiscono San Pietroburgo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy pubblica una lettera aperta offrendo colloqui di pace a Vladimir Putin, mentre un attacco di droni a San Pietroburgo rafforza la sua posizione negoziale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha lanciato una sfida diretta al suo omologo russo Vladimir Putin pubblicando una lettera aperta in cui offre colloqui di pace faccia a faccia per porre fine alla guerra in Ucraina .

La lettera, resa pubblica giovedì sera, era formalmente indirizzata a Putin ma aveva un obiettivo più ampio: influenzare il dibattito al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che si tiene questa settimana. Il giorno prima, droni ucraini avevano colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo, sollevando nuvole di fumo visibili vicino alla sede del forum, un chiaro messaggio di forza da parte di Kiev.

Secondo un funzionario ucraino che ha parlato in condizione di anonimato, la lettera mira a raggiungere quelle frange dell'élite russa - funzionari, uomini d'affari e partner stranieri - che desiderano porre fine a un conflitto che ha lasciato l'economia russa da 3.000 miliardi di dollari in stagnazione. Il lussuoso incontro di San Pietroburgo ha messo in luce le divisioni all'interno della Russia sul prolungamento della guerra: mentre alcuni partecipanti chiedono di proseguire il conflitto e prepararsi a uno scontro a lungo termine con l'Occidente, altri sottolineano i vantaggi economici di una pace che sembra sempre più urgente.

Zelenskiy ripete da mesi la sua offerta di incontrare Putin per un cessate il fuoco, ma il leader russo l'ha sempre respinta, come ha fatto venerdì. Tuttavia, secondo esperti come Dmytro Iarovyi, professore associato alla Kyiv School of Economics, l'azione combinata del drone e della lettera performativa è un tentativo concertato di dettare la narrazione del forum.

La lettera intende dire alla società russa e ai governi occidentali, in particolare al presidente americano Donald Trump, che l'Ucraina è ora in una posizione molto più forte grazie ai recenti guadagni territoriali e ai dolorosi attacchi a lungo raggio sul suolo russo. Trump ha spesso ripetuto che l'Ucraina non ha carte da giocare, ma l'ex ambasciatore USA presso la NATO Kurt Volker osserva che Kiev sta dimostrando il contrario.

I colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti durano da mesi ma sono in stallo, con entrambe le parti che mantengono le loro posizioni. Putin ha detto ai redattori stranieri che i colloqui con Trump ad Anchorage, in Alaska, lo scorso agosto avevano già abbozzato le condizioni per porre fine al conflitto - un apparente riferimento alla richiesta che l'Ucraina ceda il resto del Donbas, il cuore industriale orientale e baluardo militare.

Ma Zelenskiy sembra ora meno incline che mai a cedere alle pressioni americane per concessioni territoriali. La sua lettera afferma di accogliere il coinvolgimento degli Stati Uniti, ma che le questioni ucraine non saranno decise ad Anchorage, bensì da Ucraina e Russia, e che la Russia non può più aspettarsi di prendere tutto il Donbas.

La sfida è lanciata: Kiev vuole negoziare da una posizione di forza, mentre il Cremlino continua a respingere ogni offerta, in un conflitto che non mostra segni di cedimento





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