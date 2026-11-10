Zelenskiy soddisfatto dei segnali Usa sulla guerra con la Russia

Zelenskiy vede cambiamenti nei segnali dagli Stati Uniti sul conflitto, mentre ad Abu Dhabi proseguono i colloqui trilaterali con Russia e Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato martedì 10 novembre 2026 di essere molto soddisfatto dei messaggi ricevuti dagli Stati Uniti in vista di una soluzione della guerra con la Russia, in corso da oltre quattro anni e mezzo. Le sue parole sono state raccolte a Copenaghen, in Danimarca, dove Zelenskiy ha parlato con i giornalisti al termine di una giornata di colloqui con i leader nordici, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters.

Nello stesso giorno, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, si è conclusa la prima giornata di discussioni trilaterali guidate dagli Stati Uniti tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Zelenskiy ha descritto la giornata come costruttiva e sostanziale, segnando il primo confronto a tre da febbraio.

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Messaggi degli inviati Usa e rapporti con Trump

Zelenskiy ha affermato di essere molto soddisfatto dei messaggi ricevuti dagli inviati presidenziali statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Interpellato sui recenti contatti, ha detto di vedere dei cambiamenti e di essere molto contento di ciò che sente.

Il rapporto tra Zelenskiy e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato spesso instabile. Dopo un incontro nell'Ufficio Ovale del febbraio 2025, durante il quale Trump lo aveva accusato di essere ingrato, il leader ucraino ha cercato con attenzione di ricucire il dialogo con Washington.

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I colloqui di Abu Dhabi rappresentano le prime discussioni trilaterali tenutesi dal mese di febbraio. Proprio per questo, il formato e il calendario della ripresa del confronto sono al centro dell'attenzione diplomatica.

Nuova architettura di sicurezza per l'Europa

L'ordine del giorno dei colloqui ad Abu Dhabi includeva la definizione di una nuova architettura di sicurezza per l'Europa, un'idea sollevata martedì dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Zelenskiy ha confermato che il tema è stato trattato nella discussione.

Zelenskiy ha invitato alla cautela su questo argomento, sostenendo che nessuno comprende fino in fondo cosa si voglia ottenere. Ha spiegato di ritenere di capirlo, ma di non aver visto i documenti su ciò che gli americani hanno discusso con i russi.

Secondo Zelenskiy, l'idea di una nuova architettura di sicurezza fu avanzata per la prima volta dal presidente russo Vladimir Putin nel 2021. All'epoca, l'amministrazione del presidente Joe Biden si era mostrata prudente, perché la sequenza delle azioni da intraprendere per prime era considerata importante.

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Lavrov ha sostenuto che Mosca non accetterebbe un cessate il fuoco immediato senza sapere cosa accadrà dopo. Secondo il ministro russo, sarebbe più saggio discutere prima le linee generali della futura architettura di sicurezza europea e solo in seguito un cessate il fuoco in Ucraina.

Le tre priorità indicate da Zelenskiy

Zelenskiy ha indicato una sequenza in tre punti per il dialogo: prima fermare la guerra in Ucraina, poi garantire la sicurezza dell'Ucraina, infine aprire eventualmente un confronto sul tema della sicurezza in Europa e nel mondo. Questa scaletta si distingue da quella proposta da Lavrov, che colloca la discussione sull'architettura prima del cessate il fuoco.

Nelle sue parole, Zelenskiy ha affermato che tutti sono pronti al dialogo, ma la priorità resta la cessazione delle ostilità e le garanzie per Kiev. Le dichiarazioni non indicano date precise per il prossimo round di colloqui, né la pubblicazione dei documenti citati dal presidente ucraino.