Zelensky a Evian per il G7: incontri con Trump e Macron, attacco droni alla raffineria di Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Evian-les-Bains per il vertice del G7. Ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente americano Donald Trump. Lo stesso Trump ha detto che la Russia deve fare un accordo e che farà tutto ciò che è in suo potere per risolvere il conflitto. Intanto, i droni ucraini hanno colpito e incendiato la raffineria che rifornisce Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina ad Evian-les-Bains, come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron .

Zelensky parteciperà ora alla prima sessione di lavori della giornata con i leader, poi incontrerà in bilaterale Donald Trump.

"La Russia deve fare un accordo", ha detto Trump parlando dopo aver incontrato Zelensky. "Farò tutto ciò che è in mio potere", ha aggiunto. Droni ucraini colpiscono e incendiano la raffineria che rifornisce Mosca, nella zona di Kapotny, a soli 15 chilometri dal Cremlino. Nell'impianto è scoppiato un grave incendio.

La raffineria di Mosca è la più grande raffineria di petrolio della capitale della Russia. Fornisce circa il 35% del mercato dei carburanti della città: il 40% della benzina, il 50% del gasolio per la regione e carburante per gli aeroporti di Mosca. Zelensky: l'adesione dell'Ucraina all'Ue sia veloce, o la Russia troverà un modo di bloccare il nostro accesso. Zelensky è arrivato a Evian per il G7, accolto da Macron.

Ora sessione di lavoro, poi il bilaterale con Trump. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato sui social media delle immagini che lo ritraggono con Donald Trump e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre conversano a margine del vertice del G7.

"È sempre importante coordinare le posizioni", ha affermato Zelensky nel post. Il consigliere per la comunicazione di Zelensky ha dichiarato che i due leader hanno parlato nell'ambito di un incontro più ampio al vertice, riferisce Reuters online. Non è chiaro se Trump e Zelensky si incontreranno nuovamente a livello bilaterale nel corso della giornata. Zelensky: l'adesione dell'Ucraina all'Ue sia veloce, o la Russia troverà un modo di bloccare il nostro accesso.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti a margine del G7 in corso a Evian, in Francia. Zelensky ha sottolineato come la Russia non voglia vedere Kiev "avere successo" e ha chiesto di avere un percorso di adesione uguale a quello di altri Paesi, "né migliore, né peggiore". La Russia deve fare un accordo", ha detto Donald Trump parlando dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 di Evian.

"Farò tutto ciò che è in mio potere", ha aggiunto. Trump: con Zelensky incontro proficuo, lui e Putin non riescono a riunirsi. Con il leader ucraino ci incontreremo nuovamente. Ho già incontrato" Volodymyr Zelensky e "abbiamo avuto un incontro molto proficuo, poi ci incontreremo nuovamente", lo ha detto Donald Trump parlando dal G7 di Evian.

"Ho parlato adesso con il presidente Zelensky e domenica ho parlato anche con il presidente Putin. Diciamo sempre le stesse cose: loro stanno continuando a combattere, stanno continuando a perdere i loro soldati, così tanti soldati, non succedeva una cosa del genere dalla Seconda Guerra Mondiale. Ho risolto 8 guerre, pensavo che questa fosse la più semplice da risolvere, ma in realtà purtroppo i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi", ha aggiunto.

Trilaterale tra Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Donald Trump a margine delle sessioni ufficiali del G7 di Evian. A renderlo noto il Kiev Independent sui social e sul sito online, citando due persone a conoscenza dell'incontro. I tre erano stati visti entrare insieme nella sala della riunione dedicata all'Ucraina.

L'incontro, riporta il quotidiano, ha segnato il primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi quattro mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. Il presidente americano Donald Trump ha rivelato che avrà in giornata un nuovo incontro con il presidente ucraino Volodymy Zelensky, a margine del G7 in corso a Evian.

"E' tutto assurdo - ha detto a proposito del conflitto con la Russia - farò il possibile", ha aggiunto Trump. Ha già avuto un incontro che ha definito "molto positivo" in mattinata con Zelensky. Sono 172 i droni lanciati dalle forze ucraine durante la scorsa notte contro 14 regioni della Russia, compresa quella di Mosca, oltre che sulla Crimea occupata e sopra le acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.

Lo riferisce il ministero della Difesa russo, affermando che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati. Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, aveva detto in precedenza che una struttura della raffineria di petrolio della capitale è stata danneggiata in un attacco, aggiungendo che non si registrano morti o feriti. Secondo Sobyanin, 60 droni sono stati lanciati contro Mosca a partire dalla mezzanotte scorsa, di cui 25 durante la mattinata.

Zelensky è arrivato a Evian per il G7, accolto da Macron. Ora sessione di lavoro, poi il bilaterale con Trump. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina ad Evian-les-Bains, come invitato al G7





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