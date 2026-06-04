Zelensky a Putin: 'Non avere paura di uscire da questa guerra'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lunga lettera aperta al suo omologo russo Vladimir Putin, invitandolo a porre fine alla guerra in Ucraina. Zelensky ha scritto che la guerra in Ucraina è una scelta personale di Putin e che la maggior parte dei russi reagirebbe positivamente alla fine del conflitto. Putin ha risposto dicendo che non è necessario un cessate il fuoco per avviare i negoziati per la fine del conflitto in Ucraina. Zelensky ha proposto che l'Europa e gli Usa facciano parte del processo negoziale e ha detto che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Putin ha ammesso che la Russia deve migliorare e rafforzare la sua difesa aerea e ha detto che la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione pacifica sulla base di quanto concordato nel vertice del Ferragosto 2025 in Alaska con Donald Trump.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lunga lettera aperta al suo omologo russo Vladimir Putin , invitandolo a porre fine alla guerra in Ucraina .

'Non aver paura di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora', ha scritto Zelensky.

'Hai trascorso quasi metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla Nato, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale: una guerra senza una vera causa. È così che la storia la ricorderà', ha aggiunto.

'Sentiamo spesso dire che tu non hai problemi con questa guerra. Ma ora possiamo constatare che i russi stanno finalmente iniziando ad accettare con meno serenità questa realtà, ovvero il fatto che la guerra stia portando conseguenze sempre più negative alla Russia'.

'Ma noi in Ucraina non vogliamo una guerra permanente. Sappiamo benissimo che la vita senza guerra è infinitamente migliore. E vogliamo raggiungere questo obiettivo', ha proseguito il leader ucraino dicendosi 'convinto che la maggior parte dei russi reagirebbe positivamente anche a questo, e tu lo sai'





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