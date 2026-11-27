Il presidente ucraino riconosce la mancata consultazione su droni russi. Meloni ribadisce il sostegno ma Tajani contesta la versione di Kiev nella crisi diplomatica.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ufficialmente riconosciuto di non aver informato il governo italiano dell'operazione che ha visto i droni marini ucraini colpire navi da guerra russe. Durante una telefonata trascorsa con la premier Giorgia Meloni, il leader di Kiev ha espresso le proprie scuse per la mancata comunicazione preventiva, promettendo al contempo che in futuro il coordinamento con le istituzioni e l'intelligence italiane sarà garantito.

La contestazione di Tajani e la posizione del Governo

Le dichiarazioni di Zelensky forniscono una conferma indiretta alle precedenti polemiche sollevate dal presidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, il quale aveva sostenuto con fermezza che l'esecutivo romano non era stato messo al corrente delle operazioni militari in corso. Tajani aveva definito false le affermazioni secondo cui esistesse un coordinamento tra le parti, sottolineando che nessuno a Roma conosceva i dettagli dell'azione ucraina in Libia, nonostante la presenza storica e ben documentata dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise) nel territorio libico.

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L'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna opera attualmente in due regioni chiave, la Cirenaica e la Tripolitania, affiancando la missione militare Miasit. Questa missione conta 200 militari italiani impegnati sul terreno, una presenza che avrebbe dovuto理论上 facilitare una maggiore trasparenza nelle operazioni di sicurezza, rendendo ancora più sorprendente la mancata comunicazione da parte di Kiev.

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito con decisione che né l'Italia né altri partner della NATO erano a conoscenza dell'attacco. Crosetto ha definito "falsa" la dichiarazione di Zelensky secondo cui Kiev informa sempre i propri alleati, precisando che neppure l'Europa o la NATO erano state coinvolte nella pianificazione dell'operazione, chiudendo definitivamente il capitolo della presunta segretezza condivisa.

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La reazione di Kiev e le implicazioni geopolitiche

Il presidente ucraino ha messo nero su bianco la conversazione con la premier italiana sui suoi canali social, affermando di aver discusso delle problematiche attuali e dell'importanza di comprendersi a vicenda. Zelensky ha confermato che la recente operazione in Libia è stata condotta senza previo coordinamento con i partner europei, assicurando al contempo il suo impegno affinché le autorità ucraine condividano tutte le informazioni necessarie e mantengano una comunicazione diretta, regolare ed efficace.

Palazzo Chigi ha diffuso una nota ufficiale a seguito del colloquio, mentre Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Noi Moderati, ha dichiarato che il chiarimento fornito da Zelensky era necessario. La premier italiana ha sottolineato che la posizione dell'Italia sull'Ucraina non cambia, ma ha aggiunto un caveat fondamentale: il sostegno a Kiev non può mai venire prima della difesa dei confini nazionali italiani, evidenziando i limiti che Roma pone alla propria politica estera.

La situazione diplomatica è stata ulteriormente complicata da una nota dell'ambasciata russa in Italia, che ha invitato il governo a "aprire gli occhi" sulla natura aggressiva del regime ucraino. Mosca ha sottolineato che i droni navali sarebbero stati pilotati da militari delle Forze armate ucraini stanziati nell'area di Misurata, dove è presente anche il contingente italiano, definendo tale presenza una grave e concreta minaccia per la sicurezza regionale.

Le divisioni interne e le prospettive future

Nonostante le tensioni, Meloni ha ribadito durante la telefonata il sostegno all'Ucraina, affermando che l'Italia farà del suo meglio per continuare ad appoggiare il paese europeo. Questa precisazione anticipa la linea che il governo intende sostenere in Parlamento, chiamato a riferire sulle questioni sollevate dalle opposizioni. Al momento, non è stata fissata una data ufficiale per l'audizione né è stato nominato un incaricato specifico per rendere l'informativa.

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La questione non sembra avere una soluzione rapida, con le divisioni tra le forze politiche che restano ampie. In chiave interna, gli eventi in Libia hanno riattivato i dibattiti sulle forze contrarie al sostegno armato a Kiev. Nei primi mesi dell'anno, il Parlamento dovrà votare l'atto di autorizzazione per i decreti di sostegno del 2027, un appuntamento che rischia di slittare a causa delle incertezze politiche attuali.

La Lega, guidata da Matteo Salvini, ha espresso forti riserve. Il senatore Claudio Borghi ha dichiarato che fornire continuamente armi e denaro a una delle parti in causa non fa terminare la guerra, ma la fa proseguire, paragonando la situazione a "buttare benzina sul fuoco". Salvini ha convocato per il 1 dicembre al Ministero una riunione ristretta del comitato interministeriale per la sicurezza marittima, focalizzata sulla libertà di navigazione e sulle ripercussioni degli attacchi recenti.

Anche Giuseppe Conte ha criticato l'atteggiamento di Zelensky, definendo il conflitto una "guerra per procura" che si sta estendendo fino a compromettere l'interesse nazionale. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto alla presidente del Consiglio di riferire in Parlamento, sottolineando come l'Italia non sia considerata da Kiev un partner, dato che il governo ha appreso dell'attacco come qualsiasi cittadino, attraverso le agenzie di stampa.