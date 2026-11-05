Zelensky annuncia trattative imminenti con Russia e Usa: richiesta urgenti Patriot

Volodymyr Zelensky conferma colloqui con Jared Kushner e Steve Witkoff per incontro trilaterale. Bruxelles ospita riunioni su ricostruzione e sicurezza, con domanda critica di missili Patriot.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di aver condotto un colloquio molto dettagliato con Steve Witkoff e Jared Kushner. Questa interazione segna un passo avanti concreto verso un incontro trilaterale di alto livello che coinvolgerà delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia. Secondo le dichiarazioni diramate dal capo dello Stato ucraino, questo vertice è previsto per svolgersi entro meno di una settimana, in un contesto diplomatico caratterizzato da un'accelerazione senza precedenti delle iniziative di pace.

Dettagli diplomatici e meccanismo negoziativo

Oltre agli scambi diretti con i funzionari statunitensi, Volodymyr Zelensky ha reso noto che si è tenuta una riunione sostanziale a Bruxelles. A presenziare l'incontro c'erano le squadre diplomatiche di Ucraina, Stati Uniti, Unione Europea, Francia, Regno Unito e Germania. Parteciparono anche la Nato, la Banca Mondiale e rappresentanti della comunità globale degli affari, con l'obiettivo specifico di definire gli assetti per la ricostruzione post-bellica del territorio ucraino.

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La struttura delle negoziazioni appare sempre più complessa e articolata. Il ritmo massimo di intensità nelle trattative viene indicato come condizione indispensabile per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile. L'Ucraina ha chiarito di essere pronta per i passi necessari, sottolineando che le sue proposte sono chiare e sono state già presentate alla parte americana durante i recenti scambi bilaterali.

Posizioni dei soggetti coinvolti e priorità di difesa

Le posizioni espresse da Volodymyr Zelensky pongono un'enfasi particolare sulla difesa aerea come priorità assoluta nel processo di pace. Il leader ucraino ha esplicitamente richiesto l'invio di intercettori Patriot, spiegando la necessità vitale di proteggere le vite dei civili dagli attacchi russi. Questa richiesta emerge come un elemento cruciale da continuare a lavorare su ciascun binario bilaterale con l'America, garantendo che la sicurezza immediata non sia compromessa dalle lunghe trattative diplomatiche.

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Un altro aspetto chiave del dialogo con Washington riguarda il formato Drone Deals. Volodymyr Zelensky ha confermato che si continuerà a sviluppare questa cooperazione strategica, fondamentale per l'equilibrio sul campo di battaglia. L'Ucraina ha espresso gratitudine agli Stati Uniti per il sostegno all'indipendenza ucraina, al popolo e agli sforzi diplomatici finora profusi, riconoscendo il ruolo attivo di figure come Jared Kushner e Steve Witkoff.

Impatto concreto e prossime scadenze operative

Le implicazioni pratiche di queste mosse diplomatiche si stanno manifestando immediatamente a Bruxelles. Domani, la città belga ospiterà un'altra riunione dedicata specificamente alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Questo impegno immediato evidenzia la volontà di creare un meccanismo di protezione post-bellica che sia davvero a prova di bomba, in linea con la posizione ferma che non c'è alternativa alla pace.

La cronologia degli eventi indica una finestra temporale stretta e definita. L'obiettivo di Volodymyr Zelensky è ottenere un calendario chiaro per le delegazioni, trasformando le promesse in accordi vincolanti. La pressione internazionale esercitata attraverso i canali di Bruxelles, New York e Mosca mira a ridurre la distanza tra le parti in conflitto, ponendo le basi per un futuro stabile e sicuro per la regione.