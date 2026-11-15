Zelensky apre al referendum: proposta Usa cede territori per ingresso in NATO

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia la possibilità di un referendum per accettare la proposta Usa di cedere territori in cambio dell'adesione alla Nato e del sostegno europeo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero proposto a Mosca la cessione di parti del territorio ucraino in cambio della fine del conflitto e dell'ingresso di Kiev nella NATO. Questa dichiarazione ha aperto uno scenario politico complesso, introducendo per la prima volta con tale chiarezza l'ipotesi di un sacrificio territoriale come condizione necessaria per la pace. Zelensky ha annunciato che, in presenza di garanzie specifiche da parte della NATO e dell' Unione Europea, non escluderebbe di sottoporre la questione al giudizio dell'opinione pubblica nazionale attraverso un referendum.

Dettagli della proposta territoriale e garanzie occidentali

La strategia discussa dai negoziatori americani prevede uno scambio diretto: la rinuncia di Kiev a determinate aree geografiche controllate o contese in cambio di un ingresso formalizzato nell'alleanza atlantica. Il presidente ucraino ha sottolineato che questa mossa non sarebbe isolata, ma accompagnata da un solido supporto finanziario e di armamenti da parte dei partner occidentali. L'obiettivo dichiarato è fermare le operazioni militari russe, ma il prezzo da pagare sarebbe l'integrità territoriale dello Stato ucraino. Zelensky ha chiarito che la decisione finale non spetta esclusivamente alla presidenza, ma deve trovare legittimazione popolare.

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Per questo motivo, Volodymyr Zelensky ha espresso la volontà di consultare i cittadini ucraini. L'idea di un referendum emerge come strumento democratico per validare un accordo di pace potenzialmente controverso. La presenza di garanzie di sicurezza da parte della NATO e dell'UE costituirebbe il fondamento su cui costruire il consenso. Senza questi pilastri esterni, l'ipotesi di cedere territori non avrebbe alcuna possibilità di essere discussa, secondo le parole del capo dello Stato ucraino.

Reazioni del Cremlino e contatti diplomatici

La risposta immediata da Mosca è giunta attraverso il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, che ha confermato l'assenza di qualsiasi tentativo da parte dei negoziatori europei di stabilire un contatto con la Russia. Peskov ha dichiarato esplicitamente che il fronte diplomatico pro-Mosca non ha ancora tentato di aprire un dialogo ufficiale. Questa presa di posizione evidenzia il vuoto attuale nelle trattative dirette, nonostante le dichiarazioni americane su un possibile piano di pace. Il Cremlino sembra mantenere una posizione di attesa, non dimostrando interesse immediato per proposte non validate dal suo lato.

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Parallelamente, il Cremlino ha confermato la data di un incontro trilaterale di alto livello che coinvolgerà Donald Trump, Wladimir Putin e Xi Jinping. L'appuntamento è fissato per il 19 novembre, a margine della riunione dell'APEC. Questo evento internazionale rappresenta un momento chiave per la diplomazia globale, separato però dalle trattative bilaterali o multilaterali specifiche sul conflitto ucraino. La presenza di questi leader suggerisce che il contesto geopolitico è in continua evoluzione, con dinamiche che trascendono la singola questione militare.

Fratture nel fronte internazionale e nuove alleanze

Il fronte di sostegno a Putin sta subendo crepe significative, come dimostrato dalla rottura definitiva con Nigel Farage. Il leader dell'ultradestra britannica ha annunciato la sua separazione, definendo Mosca come la minaccia numero uno per la sicurezza europea. Questa dichiarazione contrasta fortemente con la posizione tradizionalmente filo-russa di Farage, segnando una svolta nel dibattito politico occidentale. La presa di posizione di Farage influenzerà probabilmente l'opinione pubblica internazionale, aggiungendo pressione sulla Russia da parte di attori politici precedentemente neutrali o sympathiques.

La situazione geopolitica si complica ulteriormente per la mancanza di una strategia comune europea nei negoziati diretti. L'Europa, attraverso i suoi rappresentanti, non ha ancora tentato di contattare la Russia, come confermato da Peskov. Questo vuoto lascia gli Stati Uniti come attori principali nelle mediazioni, mentre l'Ucraina si trova a dover valutare condizioni imposte da potenze esterne. La tensione tra le volontà nazionali ucraine e le pressioni diplomatiche americane rimane il nodo centrale da sciogliere.

Impatto futuro e prossime tappe diplomatiche

Le conseguenze di una possibile accettazione della proposta Usa potrebbero essere profonde per la struttura di sicurezza europea. L'ingresso dell'Ucraina nella NATO cambierebbe radicalmente l'equilibrio delle forze nel continente, ma a costo di una perdita territoriale significativa per Kiev. I cittadini ucraini dovranno decidere se la pace garantita dalle armi e dalle risorse occidentali valga il prezzo dell'integrità nazionale. Il referendum, se effettivamente convocato, diventerebbe un test storico per la democrazia ucraina e la sua resilienza.

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Il prossimo passo immediato resta l'incontro del 19 novembre tra Trump, Putin e Xi. Gli sviluppi di questo vertice potrebbero modificare rapidamente le condizioni sul tavolo negoziale. Nel frattempo, la posizione di Putin appare ferma, mentre l'Ucraina cerca di mantenere la coesione interna. L'opinione pubblica mondiale osserva con attenzione come evolveranno le mosse di Washington e Mosca nei prossimi mesi, poiché ogni decisione avrà ripercussioni globali durature.