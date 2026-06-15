Zelensky auspica risposta decisa del G7 contro la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a partecipare al vertice del G7 a Evian, in Francia, dove si aprirà formalmente il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Zelensky incontrerà anche Donald Trump per convincerlo a spingere Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina. Nel frattempo, la Russia continua a lanciare attacchi indiscriminati sull'Ucraina, distruggendo luoghi storici e culturali. Il G7 si impegna a fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra.

Di fronte agli attacchi indiscriminati della Russia , Volodymyr Zelensky auspica che il G7 partorisca una 'risposta decisa e sostanziale' per mettere 'maggiore pressione sull'aggressore' e garantire 'maggiore sostegno alla difesa aerea dell' Ucraina '.

È questa la priorità che il presidente ucraino ribadirà quando presenzierà al vertice di Evian, in Francia. Per l'Ucraina non è un G7 qualunque. Nella città al confine svizzero verrà aperto formalmente il processo di adesione nell'Unione europea, un passo concreto per entrare nel gruppo. Prima bisogna mettere un punto alla guerra.

Zelensky proverà a far leva su Donald Trump, che incontrerà faccia a faccia per convincerlo a 'spingere Vladimir Putin a far finire la guerra'. Sfruttando la presenza dei leader occidentali, Zelensky era pronto a invitare i russi al vertice, un'idea su cui 'Europa e Stati Uniti erano d'accordo'. Non la Russia, che si è di nuovo sottratta al confronto dimostrando di 'non essere pronta a parlare di pace'. Piuttosto preferisce far parlare ancora le armi. di Kiev.

Simbolo ortodosso e patrimonio dell'Unesco situato all'interno del complesso della Laurea delle grotte di Kiev, la struttura rappresenta uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. Non è l'unico preso di mira dagli attacchi russi durante la notte, tra le più letali delle ultime settimane.

Obiettivi dei raid diventano anche gli storici studi cinematografici Oleksandr Dovzhenko, culla del cinema ucraino dove era custodita più antica collezione di costumi, così come la Casa dell'Organo e della Musica da Camera di Dnipro e il Museo d'Arte di Kharkiv. La furia della Russia si abbatte sull'intero territorio dell'Ucraina - 611 droni, 70 missili, 11 vittime per ora - con epicentro a Kiev.

Mosca cerca di sottrarsi ad ogni responsabilità per la distruzione del monastero: per la Difesa russa è stato un missile Patriot statunitense, gli alleati forniscono all'Ucraina armi 'la cui data di scadenza è già passata'. La presenza tra le macerie di due Shahed - i droni iraniani utilizzati dai russi - racconta un'altra storia. Per Zelensky il responsabile è solo uno e abita al Cremlino.

'Come sempre, Putin si è prima congratulato cinicamente con il presidente degli Stati Uniti e poi, altrettanto cinicamente, ha inferto un duro colpo all'Ucraina. Non credo sia una coincidenza', dice visitando il sito insieme alla premier Yulia Svyrydenko. L'attacco era nell'aria: 'Non solo stavano assemblando missili, ma hanno anche aspettato a farlo prima degli auguri di compleanno a Donald Trump'. Domenica, nel giorno del suo compleanno, il presidente americano ha sentito entrambi.

Prima Putin, in una telefonata di 55 minuti in cui Trump ha rinnovato la propria disponibilità a porre fine alla guerra. Poi Zelensky, con cui ha fatto il punto in vista del G7. Al vertice è impossibile sorvolare sugli ultimi bombardamenti.

'Questo attacco non fa che rafforzare la nostra determinazione a fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco, e quindi la pace, che la Russia continua a rifiutare ostinatamente. Ci impegneremo per questo al G7', promette il presidente francese Emmanuel Macron.

'Discuteremo i prossimi passi per aumentare la pressione sulla Russia, portare Putin al tavolo dei negoziati e porre fine a questa insensata strage', scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sicura di come la Russia 'non è mai stata così debole'. Poi è il turno del presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa: 'Questi attacchi dimostrano la riluttanza della Russia a impegnarsi seriamente nei negoziati di pace. Ma il tempo stringe'.

Gli europei possono fino a un certo punto. La Ue continua a esercitare la sua pressione sulla Russia affinchè ponga fine alla guerra di aggressione in Ucraina. Oggi il Consiglio ha adottato nuove sanzioni contro 34 individui e 47 entità, colpendo in particolare il complesso militare industriale russo, le entrate energetiche legate alla shadow fleet, la propaganda statale e i responsabili di gravi abusi dei diritti umani e della morte dell'oppositore Aleksei Navalny.

La vera sponda deve arrivare da Oltreoceano, ma dagli americani per ora arriva poco. In termini economici, i 90 miliardi di euro messi in campo da Bruxelles per continuare nel sostegno a Kiev non bastano. Con quei soldi si coprono due terzi del fabbisogno, per cui 'serve un maggiore contributo da parte dei partner', sottolinea von der Leyen. Anche da un punto di vista diplomatico non ci si aspettano grandi svolte a breve.

I contatti con la Cia 'non sono come con il precedente direttore, ma sussistono', afferma il capo dell'intelligence estera russa, Serghei Naryshkin. Dove portino rimane il vero punto di domanda, visto che le pretese della Russia non sono cambiat





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