Volodymyr Zelensky denuncia piani russi per nuovi missili. Mosca colpisce Kiev, ferendo 7 persone. L'Ucraina risponde contro raffinerie russe e basi aeree.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha emesso un'allerta critica giovedì 26 novembre, annunciando che le forze armate russe si stanno preparando per un nuovo attacco su vasta scala nel breve termine. L'avviso è giunto nel contesto di un'intensificazione delle ostilità che ha visto Kiev e altre aree urbane subire bombardamenti quasi ininterrotti dal mese di settembre.

Zelensky avverte su minacce missilistiche imminenti

Zelensky ha rivelato la presenza di informazioni dettagliate sulla preparazione di una nuova ondata di colpi, esortando la popolazione a prestare massima attenzione ai segnali di allarme per le minacce missilistiche durante i prossimi giorni. Il leader ucraino ha chiarito che il paese non solo proteggerà i suoi cittadini, ma ricostruirà ogni infrastruttura danneggiata e risponderà con forza a ogni singola azione offensiva lanciata dalla Russia.

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Balistici russi colpiscono Kiev e causano vittime

Le forze russe hanno impiegato missili balistici contro la capitale ucraina durante la notte, provocando un attacco che ha lasciato sette persone ferite. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato che un centro commerciale e due edifici aggiuntivi sono stati colpiti dall'impatto dei proiettili, aggravando la crisi umanitaria in corso nella città.

Mosca rivendica colpi su siti droni e obiettivi militari

Mosca ha giustificato le operazioni affermando di aver colpito siti correlati ai droni all'interno della città, mentre le forze ucraine hanno eseguito ritorsioni significative contro il territorio russo. L'intelligence militare ucraina ha riferito che i droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione meridionale di Krasnodar, danneggiando le capacità di approvvigionamento energetico avversarie.

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Ucraina colpisce infrastrutture petrolifere e basi aeree

L'esercito ucraino ha annunciato di aver distrutto i serbatoi di petrolio presso l'impianto Transneft nella regione centrale del Bashkortostan durante la stessa notte. Inoltre, sono stati presi di mira la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd, segnando una escalation nelle capacità di proiezione del potere aereo di Kiev oltre confine.

Impatto sul conflitto e verifiche internazionali

Reuters non è riuscito a verificare immediatamente le dichiarazioni ufficiali provenienti da entrambe le parti del conflitto, che continuano a negare di aver preso di mira deliberatamente i siti civili. L'escalation sottolinea l'instabilità persistente nella regione e l'impatto diretto sulle infrastrutture energetiche e civili di entrambi i paesi coinvolti nello scontro.