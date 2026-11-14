Zelensky conferma proposte Usa: adesione alla Nato in cambio del Donbas

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivela le trattative Usa per l'adesione alla Nato in cambio del ritiro dal Donbas, confermando la cautela di Kiev sui territori occupati.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato che i negoziatori statunitensi hanno avanzato un'ipotesi strategica durante i recenti colloqui diplomatici, chiedendo se l' Ucraina sarebbe disposta a ritirare le proprie forze militari dalla regione del Donbas in cambio dell'ammissione alla Nato. Questa notizia, riportata dal quotidiano Kyiv Post, evidenzia un potenziale cambio di rotta nelle trattative di pace che coinvolgono direttamente Washington e Kiev.

Dettagli delle trattative diplomatiche Usa

Zelensky ha confermato che i funzionari americani hanno sollevato la questione per la prima volta durante l'ultimo ciclo di negoziati, trasformando un'ipotesi teorica in un punto di discussione esplicito. Il presidente ucraino ha sottolineato che, nonostante la posizione storica di Kiev di non cedere territori, una proposta concreta che integri l'adesione alla Nato, garanzie di sicurezza vincolanti e finanziamenti per la ricostruzione verrebbe sottoposta al giudizio dell'opinione pubblica ucraina.

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Il capo dello Stato ha precisato di non avere il diritto di prendere decisioni unilaterali su temi così delicati, dichiarando che dovendo attendere dettagli specifici ancora non definiti, il processo decisionale richiederà un dialogo aperto con la società civile. La cautela è fondamentale poiché i dettagli operativi del pacchetto sono attualmente in fase di elaborazione e non esistono ancora forme definitive da sottoporre al voto o al consenso popolare.

Posizione di Kiev sui territori occupati

Nonostante le proposte avanzate dagli Stati Uniti, Volodymyr Zelensky ha riaffermato con fermezza che l'Ucraina non riconoscerà mai legalmente i territori occupati come parte della Federazione Russa. Questo principio resta un pilastro inamovibile per la posizione ufficiale di Kiev, che rifiuta qualsiasi legittimazione territoriale della Russia anche in cambio di vantaggi strategici o economici significativi.

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Il leader ucraino ha spiegato che in caso di ricezione di una proposta ufficiale, la sua priorità sarebbe quella di avviare un confronto trasparente con i cittadini, illustrando il quadro complessivo delle alleanze e la visione futura condivisa dai partner internazionali. La condizione essenziale rimane la non承认zione dell'annessione russa, mantenendo intatta la sovranità territoriale dichiarata dalla costituzione ucraina.

Garanzie di sicurezza e modelli internazionali

Oltre alla questione territoriale, Kiev e i suoi partner stanno negoziando un pacchetto di sicurezza completo che includa garanzie concrete da parte della Nato e dell'Unione Europea. Questo accordo mira a garantire un esercito ucraino forte, con livelli di truppe e armamenti chiaramente definiti, oltre a sostegno finanziario per un piano di ricostruzione postbellica con fonti di finanziamento trasparenti.

Zelensky ha osservato che alcuni partner hanno proposto accordi bilaterali di sicurezza simili agli impegni statunitensi verso Israele o agli accordi di difesa con gli Stati arabi nel Medio Oriente, che prevedono basi americane, dispiegamenti navali e sistemi di difesa aerea come le batterie Patriot. Tuttavia, il presidente ha espresso cautela riguardo all'affidabilità di tali modelli, ricordando che la clausola di difesa collettiva della Nato è stata invocata una sola volta nella storia, dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001.

Impatto geopolitico e prossimi step

La questione dell'adesione dell'Ucraina alla Nato è tornata al centro dell'agenda diplomatica, con la Danimarca e altri paesi nordici che sostengono attivamente l'inserimento di Kiev nell'Alleanza atlantica. Questi sviluppi seguono gli incontri tenutisi ad Abu Dhabi tra il 10 e l'11 novembre, dove sono stati mediati colloqui tripartiti tra Ucraina, Russia e Usa, con progressi limitati allo scambio di prigionieri e alla futura partecipazione europea ai negoziati.

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Mentre gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno visitato Mosca incontrando Vladimir Putin e successivamente Kiev per dialogare con Zelensky a Dublino, nessuna svolta definitiva è avvenuta sui nodi irrisolti dei territori e delle garanzie di sicurezza. La pressione internazionale continua a crescere per trovare una soluzione duratura che stabilizzi la regione senza violare i principi di sovranità nazionale.