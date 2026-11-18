Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato solide le posizioni a Dobropillia e Kostiantynivka. Respinta proposta umanitaria russa per evitare avanzate strategiche.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì che la situazione sul campo di battaglia contro la Russia rimane solida, sottolineando la efficace resistenza delle truppe ucraine negli ultimi quattro anni e mezzo di conflitto. Questa affermazione è stata fatta durante il suo tradizionale discorso serale, dove ha citato specificamente la difesa di due città chiave della regione di Donetsk contro gli intensi attacchi militari russi.

Posizioni ucraine solide a Dobropillia

Zelensky ha fatto riferimento esplicito alle città contese di Dobropillia e Kostiantynivka, situata nella regione orientale di Donetsk, come esempi della tenuta delle linee difensive ucraine. Sebbene le autorità militari russe abbiano affermato negli ultimi mesi di aver catturato entrambe le località, l'Ucraina continua a negare qualsiasi cambio di mano, sostenendo di aver respinto con successo gli sforzi avanzati dell'esercito avversario in quelle precise aree strategiche.

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Il capo dello Stato ucraino ha citato un rapporto del comandante in capo delle forze armate ucraine, Mykhailo Drapatyi, per confermare la solidità delle posizioni nazionali. Zelensky ha dichiarato che, nonostante i tentativi molto intensi delle forze russe di avanzare verso Dobropillia e Kostiantynivka, le truppe ucraine stanno continuando ad annientare gli occupanti. Questa dichiarazione rappresenta un netto contrasto con le narrative recenti pubblicate dalle agenzie di stampa russe, che avevano rivendicato il controllo territoriale su questi centri urbani fondamentali per lalogistica militare.

Rifiuto della missione umanitaria russa

Un punto cruciale delle recenti dinamiche diplomatiche e militari riguarda la città di Kostiantynivka, dove le forze russe combattono da tempo per assicurarsi il controllo totale. Il Cremlino aveva annunciato la conquista della città all'inizio di luglio e, la scorsa settimana, ha proposto una missione umanitaria congiunta tra Russia e Ucraina per aiutare i residenti ancora presenti nell'area. Questa proposta includeva un invito agli Stati Uniti per facilitare l'accordo di Kiev, suggerendo un modello simile a una missione condotta il mese scorso nella città meridionale di Oleshky.

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Volodymyr Zelensky ha però rifiutato categoricamente questa proposta relativa a Kostiantynivka. La ragione strategica dietro questo diniego è che un'operazione di questo tipo avrebbe consentito alla Russia di avanzare militarmente attorno alla città, indebolendo le linee difensive ucraine. Il presidente ucraino ha considerato questa mossa come una potenziale trappola tattica volta a guadagnare vantaggio operativo sul campo di battaglia, piuttosto che un genuino sforzo umanitario.

Contesto strategico del fronte di Donetsk

Le forze russe avanzano da tempo lentamente verso ovest nella regione di Donetsk, inserite nel piano più ampio del presidente russo Vladimir Putin volto a conquistare l'intero Donbas ucraino. Questo territorio, che comprende le regioni di Donetsk e Luhansk, rappresenta l'obiettivo militare principale della campagna russa. L'avanzata delle truppe russe è stata descritta come lenta e metodica, caratterizzata da combattimenti intensi per ogni metro di terreno conquistato in un'area geografica vasta e complessa.

Nonostante questa pressione costante, le avanzate russe hanno subito un notevole rallentamento negli ultimi mesi. La linea del fronte, che si estende per una lunghezza di 1.250 chilometri, è rimasta praticamente immutata, indicando una situazione di stallo tattico. Questo equilibrio fragile è stato messo alla prova di recente da operazioni ucraine mirate, inclusa la distruzione di infrastrutture critiche russe che collegano la penisola di Crimea al resto della Russia.

Attacchi alle infrastrutture e prospettive future

Le dichiarazioni di Zelensky arrivano un giorno dopo che droni e missili ucraini hanno distrutto la sezione stradale centrale del ponte che collega la Russia alla Crimea. Questo ponte fu costruito dopo l'annessione della penisola da parte della Russia nel 2014 e rappresenta un simbolo di controllo territoriale. L'operazione di sabotaggio è stata giustificata da Zelensky come una risposta necessaria dopo mesi di attacchi ucraini subiti contro le proprie infrastrutture, città e ponti.

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In un'intervista con NBC mercoledì, il presidente ucraino ha ribadito che la Russia deve comprendere che la Crimea è territorio ucraino. Zelensky ha sottolineato che il ponte non rimarrà indefinitamente e che la sua distruzione fa parte di una strategia più ampia per negare il controllo logistico all'esercito russo. Questa posizione conferma l'impegno ucraino a continuare le operazioni offensive contro le infrastrutture di supporto militare russe fino al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti da Kiev.