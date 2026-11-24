Volodymyr Zelensky giustifica gli attacchi a navi russe in Libia e Baltico. L'Italia esprime preoccupazione per la Libia mentre i Paesi baltici temono un'escalation del conflitto russo-ucraino.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha difeso con fermezza le operazioni militari condotte dal suo Paese contro navi di proprietà russa in acque internazionali e territoriali. Queste azioni, avvenute sia nel Mar Baltico che vicino alle coste libiche, stanno acuendo le tensioni diplomatiche tra Kiev e diversi partner europei, tra cui l'Italia e gli Stati membri della NATO sul Mar Baltico, preoccupati per le potenziali ripercussioni sulla stabilità regionale.

Zelensky giustifica le operazioni navali

Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg che qualsiasi nave sotto bandiera russa, specialmente quelle che trasportano armi o merci sanzionabili, rappresenta un obiettivo legittimo. L'attacco nel Golfo di Finlandia ha colpito una nave cargo legata all'apparato militare di Mosca, che successivamente ha preso fuoco e ha iniziato a derivare verso la costa finlandese. Il presidente ucraino ha sottolineato che l'azione è avvenuta all'interno delle acque territoriali russe, ribadendo la correttezza della manovra strategica adottata dalle forze armate di Kiev.

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Tensioni diplomatiche con l'Italia e la Libia

La questione ha colpito da vicino l'Italia, specialmente dopo che Volodymyr Zelensky ha menzionato operazioni simili condotte contro navi russe in Libia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un incontro chiarificatore con l'omologo ucraino Andrii Sybiha. Durante il colloquio, Antonio Tajani ha espresso la profonda preoccupazione del governo italiano per le azioni militari nel Mediterraneo, invocando il pieno rispetto della sovranità libica e la necessità di non estendere il conflitto oltre i confini ucraini.

La Farnesina ha confermato che Antonio Tajani ha ribadito l'importanza strategica per Roma di evitare l'espansione del conflitto con la Russia nel Mediterraneo. Il ministro ha sottolineato come l'Italia continuerà a lavorare per la stabilità, l'unità e la sovranità della Libia, sostenendo pienamente le azioni dell'Onu. Al contempo, Antonio Tajani ha assicurato che la diplomazia italiana continuerà a sostenere la difesa dell'Ucraina, mirando a un percorso verso una pace giusta e duratura.

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Preoccupazioni nei Paesi baltici e NATO

Nel Mar Baltico, l'intensificazione delle attività belliche sta generando ansie nelle opinioni pubbliche di paesi come la Norvegia e la Polonia. Sebbene siano solidi alleati dell'Ucraina, questi Stati sono consapevoli dei rischi associati a un'eventuale escalation. Il ministro della Difesa norvegese Tore Sandvik ha precisato che tutti gli attacchi cesserebbero se la Russia ponesse fine alla guerra, ma ha aggiunto che l'Ucraina deve agire nel rispetto del diritto internazionale. Tore Sandvik ha indicato di aver stabilito un buon dialogo con Kiev per garantire stabilità nelle vicinanze norvegesi.

La Polonia, confinante con l'Ucraina e la Bielorussia, ha accusato Mosca di aver violato deliberatamente il proprio spazio aereo con un drone di sorveglianza. Varsavia ha anche reso noto che tre missili russi Kh-101 sono caduti in territorio polacco nei giorni scorsi. Questi incidenti si aggiungono alle tensioni con l'Estonia, accusata da Mosca di azioni ostili dopo la chiusura del confine terrestre. L'obiettivo apparente di queste tattiche russe sembra essere quello di influenzare le opinioni pubbliche europee, facendo nascere l'impressione che il supporto militare a Kiev possa compromettere la sicurezza nazionale dei paesi alleati.

Rischio di un cambio di rotta nell'opinione pubblica

Volodymyr Zelensky ha ammesso che le sue azioni hanno suscitato reazioni contrastanti tra i partner europei. Il presidente ucraino ha ordinato ai ministri e ai vertici militari di interagire più attivamente con gli alleati per fornire informazioni trasparenti e prevenire sorprese diplomatiche. Il timore principale, evidente con il caso italiano, è quello di inimicarsi partner strategici fondamentali per la resistenza ucraina. Se la narrazione del rischio di un ampliamento della guerra dovesse consolidarsi, potrebbe erodere il sostegno politico e finanziario necessario a sostenere l'Ucraina nel lungo periodo.