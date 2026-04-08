Zelensky: Disponibile a Incontrare Putin, Ma Non a Mosca o Kiev; Ribadisce la Fermezza sul Donbass e Chiede Garanzie di Sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista, dichiara la sua disponibilità a incontrare Putin altrove, ribadisce la sua opposizione alla cessione del Donbass e chiede garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti e dall'Europa. Loda il ruolo di Giorgia Meloni e si congratula per il cessate il fuoco in Iran, ma sottolinea l'importanza del continuo supporto all'Ucraina.

Sono pronto a incontrare Putin. Di sicuro, non a Mosca, né a Kiev. Ma se è pronto a incontrarmi, ci sono molti posti per farlo. Possiamo trovarne uno in Medioriente, Europa, Stati Uniti , ovunque. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un'intervista al Gr1 Rai. Non possiamo discutere semplicemente della cessione del Donbass , ha spiegato Zelensky. Se lasciamo il Donbass ai Russi, occuperanno i luoghi da noi meglio difesi senza alcuna perdita.

Per costruire nuove linee di fortificazione potrebbe volerci un anno, un anno e mezzo. Potrebbero attaccare Kharkiv e altre città che contribuiscono molto al nostro Pil. E ci sarà una frattura nella società. E qualsiasi divisione è l'obiettivo chiave di Putin e la rovina della nostra indipendenza. Quali garanzie di sicurezza abbiamo se la Russia deciderà di avanzare di nuovo? Forse non lo farà subito oppure tra due o tre anni attaccherà di nuovo. Vogliamo anche che le garanzie di sicurezza prevedano una presenza europea e degli Stati Uniti, ha proseguito. Quanto alle elezioni, farle ora è contro la nostra legge. In secondo luogo dobbiamo dare sicurezza alle persone, ai soldati che devono votare. Come possiamo farlo sotto attacco?, ha detto. Sulle sanzioni: Sappiamo quanto petrolio ha venduto la Russia, nonostante le sanzioni. Speriamo, comunque, che gli Stati Uniti le ripristinino presto, ha sottolineato Zelensky che poi si è soffermato sugli errori ucraini in Donbass prima della guerra: Sono stati sicuramente fatti anche degli errori, tutti sbagliano. Bisognerebbe tornare agli anni novanta, poi ai primi anni duemila ma Putin avrebbe ugualmente trovato un pretesto per occupare l’Ucraina. Poi un commento su Trump: Chi ha un rapporto migliore di me con Trump? Penso che abbiamo buone relazioni perché sono una delle poche persone che gli dice quello che pensa. Non ci sono molte persone che possono dire al Presidente degli Stati Uniti che non ha sempre ragione. Abbiamo bisogno di supporto dagli Stati Uniti, non solo militarmente. Anche loro hanno bisogno di noi e della nostra esperienza acquisita in questi anni di guerra. Da Zelensky parole di elogio per una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna sbloccare i 90 miliardi di assistenza al nostro Paese. Dipende da tante voci e la voce di Georgia è molto importante per noi. Giorgia Meloni ha buone relazioni con gli Stati Uniti e gli Stati Uniti devono fare pressione sulla Russia per un cessate il fuoco e poi porre fine a questa guerra. Lo stesso si può dire di Bruxelles. Riguardo il cessate il fuoco in Iran, il presidente ucraino ha commentato: Mi congratulo con gli Stati Uniti per il risultato raggiunto. Renderà più facile affrontare questa crisi energetica. Ad ogni modo il supporto all'Ucraina, con le forniture di armamenti, deve continuare. Gli Stati Uniti erano più concentrati sul Medio Oriente, per questo i negoziati a tre con la Russia sono stati posticipati. Ma ripartiremo... Zelensky, in una franca intervista, esprime la sua disponibilità a incontrare Putin, escludendo Mosca e Kiev come sedi, ma aprendo a varie opzioni geografiche. Ribadisce la sua ferma opposizione alla cessione del Donbass, evidenziando le potenziali conseguenze devastanti per l'Ucraina, tra cui la perdita di territori strategici, l'attacco a città chiave e una profonda frattura sociale. Zelensky sottolinea la necessità di garanzie di sicurezza che prevedano il coinvolgimento degli Stati Uniti e dell'Europa, oltre a chiarire le difficoltà legate all'organizzazione di elezioni in un contesto di conflitto attivo. Riguardo alle sanzioni, Zelensky esprime la speranza che gli Stati Uniti le ripristinino, riconoscendo la persistente capacità della Russia di vendere petrolio nonostante le restrizioni. Nel corso dell'intervista, Zelensky riflette sugli errori commessi dall'Ucraina nel Donbass prima della guerra, sottolineando tuttavia che Putin avrebbe trovato comunque un pretesto per invadere il paese. Esprime una visione positiva delle sue relazioni con l'ex presidente Trump, affermando di essere una delle poche persone a dire apertamente ciò che pensa. Chiede il continuo sostegno americano, sia militare che di altro tipo, riconoscendo il valore dell'esperienza ucraina in questo conflitto. Zelensky loda Giorgia Meloni, definendola una leader forte e un importante sostenitore dell'Ucraina, e sottolinea l'importanza dell'azione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per ottenere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra. Infine, Zelensky si congratula con gli Stati Uniti per il cessate il fuoco in Iran, esprimendo fiducia che ciò possa facilitare la gestione della crisi energetica, e ribadisce l'importanza del continuo supporto all'Ucraina, inclusa la fornitura di armi, anche se i negoziati con la Russia sono stati temporaneamente sospesi a causa dell'attenzione americana sul Medio Oriente. L'intervista offre una panoramica completa delle priorità e delle preoccupazioni di Zelensky nel momento attuale, evidenziando la sua determinazione a difendere l'Ucraina e a cercare una soluzione pacifica al conflitto, pur mantenendo una posizione di fermezza nei confronti della Russia. Egli sottolinea anche l'importanza del supporto internazionale e della diplomazia per raggiungere la pace e la stabilità nella regione





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