Zelensky e la lettera a Putin: consapevolezza e preoccupazione secondo Minniti

Marco Minniti analizza la lettera aperta di Zelensky a Putin, evidenziando la duplice natura di consapevolezza e preoccupazione, il ruolo dell'Europa e i rischi di escalation nel conflitto ucraino.

Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, analizza la lettera aperta di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin , chiedendosi se il vero destinatario fosse Donald Trump , l' Europa o le élite russe stanche della guerra.

Secondo Minniti, la lettera rappresenta un segno di forte consapevolezza ma anche di preoccupazione. Da un lato, Zelensky ha dimostrato di comprendere che la resistenza ucraina si basa non solo sugli aiuti internazionali, ma anche sulla capacità autonoma di sviluppare tecnologie asimmetriche, come i droni, che hanno permesso di colpire in profondità il territorio russo. Un esempio emblematico è la richiesta del Cremlino di una tregua di 48 ore per evitare attacchi durante la parata militare a Mosca.

Dall'altro lato, la lettera rivela la preoccupazione per un possibile isolamento dell'Ucraina, dato che gli Stati Uniti sembrano sempre meno impegnati sotto la presidenza Trump, mentre Putin è stato riabilitato sulla scena internazionale, fino al punto di essere invitato al G20 e di discutere persino il ruolo della Russia nell'ospitare uranio iraniano. Zelensky ha scelto di rivolgersi direttamente a Putin, ma con uno sguardo rivolto all'Europa, in vista di un passaggio di consegne nel sostegno a Kiev.

La lettera non chiede pietà, ma offre una mano tesa per un incontro, nonostante l'aggressore abbia chiuso la porta. L'Ucraina, pur riconquistando terreno, è esposta a rischi di errori o operazioni false flag, come dimostrano gli incidenti con droni in Romania e Lettonia, che potrebbero innescare reazioni più dure da parte russa. La capacità di colpire in profondità, se da un lato è un vantaggio, dall'altro può portare a escalation incontrollabili, come il danneggiamento della centrale di Chernobyl.

Minniti sottolinea l'importanza del ruolo europeo, in particolare del cosiddetto gruppo dei 'Volonterosi' o 'Fab Four' (Germania, Francia, Regno Unito e Italia), che hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio. Tuttavia, nonostante i cinque punti del vertice di Londra, Putin non mostra alcuna intenzione di avviare un percorso di mediazione, puntando invece a tutto il Donbass. Per fare progressi concreti verso la pace, è necessario rafforzare la posizione dell'Ucraina, rendendola più sicura nelle sue scelte negoziali.

La partita è complessa e richiede una strategia che combini fermezza e diplomazia, senza cadere nella trappola di un conflitto senza fine





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