Zelensky e Modi: l'India media per la pace e il grano ucraino

Volodymyr Zelenskyi conferma la conversazione con Narendra Modi su trattative Russia Usa e corridoi grano. L'India si propone come mediatore.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha annunciato di aver intrattenuto un colloquio telefonico con il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Questo scambio è avvenuto in vista delle imminenti discussioni trilaterali che coinvolgeranno Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi. La conversazione ha toccato temi cruciali per la risoluzione del conflitto in corso.

Dichiarazioni dirette sulla fine del conflitto

Zelenskyi ha condiviso i dettagli dell'interazione tramite la sua piattaforma X. Ha sottolineato come Narendra Modi abbia reiterato più volte una posizione chiara riguardo alla situazione bellica. Il leader indiano ha specificato, anche di fronte al leader russo, che il momento attuale richiede di porre fine alla guerra. Ha chiarito che l'intenzione è fermare le ostilità piuttosto che permettere loro di continuare indefinitamente.

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Il ruolo dell'India nella crisi alimentare globale

Un altro aspetto centrale del dialogo ha riguardato la sicurezza alimentare internazionale. Zelenskyi ha rivelato che l'India si è offerta pronta a svolgere un ruolo di mediatore. L'obiettivo specifico è l'istituzione di corridoi sicuri per le esportazioni di cereali. Questi passaggi sono attualmente bloccati a causa degli attacchi russi nel mar Nero, che impediscono il libero traffico marittimo.

Il contesto diplomatico del G7 e i passi successivi

Le discussioni prendono il piede in un momento diplomatico di alta tensione. Le recenti interazioni ricordano il vertice del G7 a Evian-les-Bains in Francia. Durante quell'evento, avvenuto il 16 giugno 2026, Zelenskyi e Modi avevano già condiviso momenti di incontro. La nuova telefonata prepara il terreno per i negoziati chiave nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

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La presenza di Narendra Modi come potenziale mediatore offre una dinamica nuova alle trattative internazionali. La sua influenza politica e la sua posizione strategica nel sud dell'Asia sono viste come fattori determinanti. L'Ucraina spera che questa mediazione possa sbloccare la situazione dei porti sul mar Nero.

Impatto sulle forniture energetiche e agricole

La ripresa dei corridoi di esportazione avrebbe un impatto immediato sui mercati globali. L'India ha dimostrato interesse attivo nel garantire che i cereali ucraini raggiungano i mercati internazionali. Questo sforzo è vitale per stabilizzare i prezzi alimentari dopo mesi di interruzioni logistiche dovute al conflitto. Le prossime settimane confermeranno l'efficacia di questa iniziativa diplomatica trilaterale.