Zelensky e Putin: La NATO e il Donbass al centro del negoziato

Mosca ribadisce i requisiti del 2024. Zelensky suggerisce un referendum per il Donbass in cambio della NATO. Analisi dettagliata delle posizioni russe e delle reazioni ucraine.

L'ipotesi di una cessione territoriale da parte di Kiev per ottenere l'accesso alla NATO è entrata nel merito dei colloqui, modificando radicalmente il panorama delle trattative di pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha rifiutato categoricamente questa opzione, ma ha chiarito che qualsiasi accordo così pesante richiederebbe un consulto popolare tramite referendum. Questa posizione ha scatenato una immediata e ferma reazione da parte del Cremlino, che ha ribadito la sua intransigenza sui confini attuali e sulla neutralità dell'Ucraina.

Le condizioni irrevocabili del Cremlino

Il Ministero degli Esteri russo, guidato da Sergej Lavrov, ha confermato che la linea negoziale di Mosca non subirà modifiche rispetto agli obiettivi strategici fissati da Vladimir Putin. Le pretese russe includono il ritiro completo delle forze ucraine dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Inoltre, la Russia richiede che Kiev rinunci formalmente all'adesione alla NATO e accetti garanzie di neutralità, senza la presenza di armi nucleari sul suo territorio.

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La retorica del Cremlino sottolinea che gli obiettivi dell'operazione militare speciale, definiti dal presidente russo nel giugno 2024, rimangono invariati. Lavrov ha dichiarato esplicitamente che la struttura dei negoziati deve puntare al raggiungimento di tali fini, escludendo qualsiasi compromesso che contradica le posizioni di Mosca sull'integrità territoriale delle regioni annesse. La soluzione del conflitto è, secondo la visione russa, inseparabile da una nuova architettura di sicurezza europea che tenga conto delle richieste di Mosca.

Geopolitica e minacce alla sicurezza europea

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che la risoluzione della guerra in Ucraina e la ridefinizione della sicurezza continentale sono due processi interdipendenti. Peskov ha avvertito che l'Europa dovrà fare i conti con la volontà russa di imporre la sua agenda, suggerendo l'uso della forza se il dialogo diplomatico dovesse fallire. La Russia interpreta le recenti avances diplomatiche come un tentativo europeo di recuperare terreno in un negoziato che considera già concluso nei suoi punti fondamentali.

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Il contesto geopolitico si sta ulteriormente complicando con i preparativi per un incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, previsto per giovedì a Shenzhen in Cina. Questo vertice, in margine al summit Apec, è stato paragonato dalla stampa internazionale alla Conferenza di Yalta del 1945, che stabilì le sfere di influenza post-belliche. Il timore principale delle capitali occidentali è che gli Stati Uniti possano cercare accordi autonomi, marginando l'Ucraina e l'Europa dalle decisioni cruciali sul futuro del continente.

Le reazioni di Kiev e di Washington

Volodymyr Zelensky ha messo in guardia contro la possibilità che Mosca utilizzi le discussioni sulla nuova architettura di sicurezza per indebolire la NATO o ridisegnare i confini europei. Il presidente ucraino insiste che eventuali modifiche agli accordi di sicurezza devono essere decise esclusivamente dai membri europei della NATO, e solo dopo la cessazione delle ostilità. Inoltre, Zelensky continua a denunciare restrizioni all'uso del sistema satellitare Starshield di Elon Musk nei territori occupati, chiedendo il loro immediato rilascio.

Dall'altro lato dell'Atlantico, gli inviati speciali americani Jared Kushner e Steve Witkoff stanno cercando di dissipare le preoccupazioni su un eventuale accordo negoziato alle spalle di Kiev. Dopo i colloqui di Abu Dhabi del 10 e 11 novembre, Kushner e Witkoff hanno visitato Mosca per incontrare Putin e successivamente Dublino per parlare con Zelensky. Le loro missioni mirano a garantire che qualsiasi proposta russa, incluso il ritiro della NATO ai confini del 1997, non venga accettata senza il consenso esplicito di tutte le parti coinvolte nel conflitto.