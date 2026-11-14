Zelensky: Gli USA Chiedono Concessioni Territoriali per Accesso alla Nato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivela che gli Stati Uniti hanno proposto di cedere territori in cambio dell'adesione all'Alleanza Atlantica e di garanzie di sicurezza specifiche.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver ricevuto una proposta inaspettata dagli Stati Uniti , che avrebbero suggerito la possibilità di cedere alcuni territori in cambio dell'ingresso dell' Ucraina nella Nato . A fare la dichiarazione sono state le stesse dichiarazioni rilasciate da Zelensky parlando con i giornalisti, confermando quanto riportato dall'agenzia di stampa Ukrinform . Questa rivelazione segna un punto di svolta nel dibattito sulle possibili soluzioni diplomatiche per il conflitto in corso.

La Proposta Americana sul Donbass

Secondo quanto dichiarato da Volodymyr Zelensky , gli interlocutori statunitensi gli avrebbero chiesto: "E se l'Ucraina entrasse nella Nato , si ritirerebbe dal Donbass ?". Il leader di Kiev ha sottolineato che questa è la prima volta che tale domanda gli viene rivolta esplicitamente durante i negoziati o le discussioni di alto livello. Nonostante la proposta, Zelensky ha ribadito con fermezza che l'Ucraina non si arrenderà e non cederà i suoi territori ai "terroristi", come ha definito la parte russa. La posizione di Volodymyr Zelensky rimane intransigente sulla sovranità nazionale, pur mostrando apertura a discutere le condizioni di sicurezza futura.

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Garanzie Di Sicurezza E Il Ruolo Dell'Ue

Il presidente ucraino ha spiegato che la discussione attuale verte su un "pacchetto di sicurezza completo". Questo pacchetto includerebbe garanzie specifiche da parte della Nato e dell' Ue , un esercito ucraino forte con un numero adeguato di soldati e armamenti, oltre a un sostegno finanziario per un periodo determinato. È previsto anche il "Piano di Prosperità", un programma di ripresa economica sostenuto da fondi con fonti chiare. Volodymyr Zelensky ha considerato questi elementi come l'unica "vera sicurezza" per l'Europa, mettendo in guardia contro i tentativi del Cremlino di modificare l'architettura di sicurezza continentale.

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Preparazione Invernale E Dialogo Locale

Oltre agli aspetti geopolitici, Volodymyr Zelensky ha tenuto un incontro cruciale con i sindaci di diverse città ucraine, tra cui Charkiv , Dnipro , Uzhhorod , Ivano-Frankivsk , Cernivtsi , Cerкасsy , Mykolaiv , Vinnytsia , Odesa , Zaporizhzhia , Lutsk e Rivne . Erano presenti anche il Primo Ministro Sergii Koretskyi e i rappresentanti delle associazioni dei comuni e dei consigli regionali. L'incontro, il primo di questa natura, sarà ripetuto regolarmente per preparare il paese al periodo invernale, dato che la Russia continua a colpire infrastrutture energetiche e civili.

Impatto Pratico E Sfide Future

Le discussioni con i sindaci hanno affrontato le sfide immediate della difesa aerea, della sicurezza interna e delle comunicazioni affidabili. È stato sottolineato l'importanza di garantire che le informazioni accurate sul terreno arrivino tempestivamente al livello centrale per prendere decisioni appropriate. Si è parlato di meccanismi per aiutare la popolazione che potrebbe affrontare difficoltà durante l'inverno e di preservare la capacità finanziaria delle comunità locali. Volodymyr Zelensky ha ringraziato tutti per il lavoro svolto, ribadendo che l'obiettivo principale è ottenere risultati concreti per la società ucraina e lo stato.