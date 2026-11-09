Il Presidente Volodymyr Zelensky dichiara che le vittorie sul campo rafforzano la posizione ucraina nei colloqui trilaterali guidati dagli USA a Abu Dhabi, in vista dei negoziati di pace con la Russia.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lunedì, alla vigilia dei colloqui trilaterali guidati dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto con la Russia, che i successi militari ucraini sul campo di battaglia e le crescenti perdite russe stanno rafforzando la posizione negoziale di Kiev. Questa affermazione fondamentale arriva mentre le nazioni si preparano a un possibile punto di svolta diplomatico dopo mesi di stallo sul fronte.

I colloqui con i negoziatori russi e statunitensi, che si apriranno martedì ad Abu Dhabi, rappresenteranno il primo incontro di questo tipo da febbraio. L'obiettivo principale di questa riunione storica è avvicinare la fine di una guerra che ormai dura da oltre quattro anni e mezzo, segnando una potenziale accelerazione nei tentativi di raggiungere una cessazione delle ostilità definita.

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Meccanismo di Rafforzamento Diplomatico

Le forze armate ucraine stanno attualmente rafforzando in modo concreto e tangibile la posizione negoziale dell'Ucraina, come affermato da Zelensky nel suo discorso video serale dedicato all'opinione pubblica nazionale. Ogni obiettivo militare pienamente raggiunto e ogni operazione difensiva che accresce la forza complessiva dell'Ucraina e produce risultati misurabili contribuisce direttamente a migliorare il potere contrattuale di Kiev.

Il Presidente ha sottolineato che questo rafforzamento militare si traduce direttamente in una posizione più solida durante le trattazioni future, dimostrando che la resistenza sul campo ha un impatto diretto sulla capacità di imporre condizioni favorevoli al tavolo dei negoziati internazionali.

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Posizioni dei Principali Attori Geopolitici

Il comandante militare ucraino di alto rango Mykhailo Drapatyi ha presentato un rapporto dettagliato sulle attuali posizioni militari ucraine, sottolineando le pesanti perdite subite di recente dalle forze russe lungo il fronte. Il Capo di Stato ha inoltre affermato che anche gli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina contro obiettivi strategici russi, inclusi gli impianti dell'industria petrolifera, stanno continuando a dare i loro frutti strategici.

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che in questi giorni i difensori ucraini, sia uomini che donne, stanno ottenendo risultati record nell'eliminazione degli occupanti russi, confermando che la Russia sta subendo perdite record sul fronte, ogni giorno e ogni settimana. Zelensky ha affermato che l'Ucraina sta rispondendo alla guerra della Russia in modo pienamente giustificato e dimostrando che questa guerra deve finire, sottolineando che è importante che gli Stati Uniti convincano la Russia proprio di questo punto cruciale.

Impatto Reale e Prossimi Passi Strategici

La linea del fronte, lunga 1.200 chilometri, è rimasta piuttosto statica per molti mesi, ma gli ufficiali ucraini indicano che l'avanzata lenta e prolungata verso ovest della Russia attraverso la regione orientale del Donetsk ha subito un ulteriore rallentamento. Le forze russe controllano circa il venti percento del territorio ucraino, mentre il Presidente Vladimir Putin afferma che l'obiettivo di Mosca rimane portare tutta la regione orientale del Donbas sotto il suo controllo.

I comandanti russi hanno dichiarato che le loro forze continuano ad avanzare su tutti i settori del fronte, ignorando qualsiasi suggestion secondo cui l'esercito ucraino stia guadagnando terreno per riconquistare il territorio perduto. Parallelamente a questa dinamica militare, il capo di gabinetto di Zelensky, Kyrylo Budanov, ha dichiarato mentre era in viaggio verso Abu Dhabi che mantenere il processo diplomatico è importante durante i colloqui.

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Kiev ha annunciato che si concentrerà sugli scambi di prigionieri e su altre questioni umanitarie durante i negoziati, assicurando che gli aspetti pratici della vita dei cittadini rimangano al centro dell'agenda. Questo approccio dualistico combina la pressione militare con la diplomazia mirata, cercando di ottenere concessioni concrete per la popolazione civile mentre si lavorava verso una soluzione politica più ampia per il conflitto in corso.