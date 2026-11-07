Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato nuove dimissioni nel servizio di sicurezza SBU dopo uno scandalo di corruzione che coinvolge funzionari di alto livello e organizzazioni criminali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato sabato nuove decisioni riguardanti il personale presso i servizi di sicurezza interna, in risposta a uno scandalo di corruzione che ha provocato forte indignazione pubblica. Le affermazioni del capo dello stato giungono dopo che le autorità anticorruzione hanno presentato accuse formali contro numerosi funzionari di alto rango.

La natura dello scandalo di corruzione

Le indagini rivelano che funzionari del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, della Polizia Nazionale e della Procura Generale hanno protetto un'ampia rete criminale. Gli investigatori hanno stabilito che il gruppo operava centri di frode, trafficava in droga e produceva valuta falsa e sigarette contraffatte.

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Alcuni dei sospetti hanno persino contribuito a pianificare rapimenti e atti di violenza per conto dell'organizzazione. Volodymyr Zelensky ha definito questi presunti crimini, oggetto di un'indagine in corso da parte dell'Ufficio nazionale anticorruzione, francamente vergognosi e assolutamente inaccettabili.

Reazione istituzionale e misure legali

Un tribunale ucraino ha ordinato venerdì l'arresto in attesa di cauzione di un ex generale del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina in relazione a questo caso. Nel corso della stessa settimana, anche due funzionari di polizia e un altro indagato sono stati sottoposti a custodia cautelare.

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Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato che ci sono già stati licenziamenti all'interno del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina a causa di questo scandalo. Ha inoltre assicurato che ci saranno ulteriori decisioni relative al personale man mano che l'indagine procederà con risultati concreti.

Impatto politico e riforme future

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver proposto una nuova legge che obblighi tutti i dipendenti del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina a dichiarare pubblicamente il proprio patrimonio. Questa misura mira a rafforzare il monitoraggio della corruzione nelle istituzioni statali, specialmente in un'agenzia che gode di ampi poteri di polizia e militari.

Il presidente ha sottolineato la necessità di eradicare la corruzione per garantire l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e continuare a ricevere i prestiti finanziari internazionali. Le dichiarazioni patrimoniali sono considerate uno strumento potente per garantire la trasparenza istituzionale in un contesto di guerra continua.

Contesto internazionale e tensione pubblica

L'Indagine rappresenta l'ultimo caso di grande risonanza contro funzionari in carica che ha suscitato l'ira della popolazione durante il conflitto con la Russia. La tensione è aumentata dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una conferenza stampa a Istanbul il 31 ottobre 2026.

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In quella sede, Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente turco Tayyip Erdogan per discutere della situazione regionale. Le azioni contro la corruzione interna sono viste come cruciali per mantenere la fiducia dei partner occidentali e la coesione sociale durante la guerra in corso.